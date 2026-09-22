Streljanje v Brezju, policisti zasegli orožje in naboje, v Dobruški vasi našli še tri plinske pištole

Policisti na območju Policijske uprave Novo mesto so v dveh ločenih primerih zasegli plinsko oziroma plašilno orožje in naboje. V Brezju so streljanje zaznali tudi sami, v Dobruški vasi pa so orožje našli med hišno preiskavo zaradi predhodno evidentiranega kaznivega dejanja grožnje.

Novomeški policisti so bili ob 18.27 obveščeni o streljanju v naselju Brezje. Odpeljali so se na kraj, kjer so zbirali obvestila, streljanje pa so tudi neposredno zaznali. Ob vstopu v naselje so našli kraj, kjer je nekdo streljal, in identificirali osebo. Zasegli so ji plašilno pištolo znamke Ceonic, tip P320, dva nabojnika in sedem nabojev.

Zoper kršitelja bo sledil hitri postopek z izdajo odločbe.

V Dobruški vasi zasegli tri plinske pištole

Do drugega zasega je prišlo v Dobruški vasi. Policisti Policijske postaje Brežice so tam ob 11.11 na podlagi predhodno evidentiranega kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika opravili hišno preiskavo. Med preiskavo so zasegli tri plinske pištole in 35 nabojev kalibra 9x19.

Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi grožnje, zaradi zaseženega orožja pa bo sledil tudi postopek o prekršku po zakonu o orožju.