Poki na območju Vevč: v zraku helikopter, tulijo sirene. Policija sporočila več informacij

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes, okoli 14. ure, obveščeni o slišanih pokih na območju Vevč. Trenutno tam poteka policijska intervencija. Po njihovih do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti preverjajo obstoje razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Zaradi interesa preiskave drugih podatkov trenutno ne morejo podati.

Kot je pred tem poročal portal Svet24, policisti na območju ljubljanskih Vevč iščejo enega od dveh, ki sta bila udeležena v strelskem obračunu. Kot so jim povedali očividci, naj bi policisti enega ubežnika že prijeli. Po njihovih neuradnih informacijah je eden izmed udeležencev utrpel rane. Izvedeli so še, da naj bi oseba, ki jo še iščejo, po streljanju skočila oziroma zabredla v Ljubljanico.

V zvezi s tem dogodkom se je na nas obrnila bralka Tjaša, ki se je spraševala, kaj se dogaja na območju Polja, Zgornjega Kašlja in Ceste španskih borcev. Kot je zapisala, se je najprej slišalo veliko število siren, nato pa je začel krožiti policijski helikopter na območju Ceste španskih borcev in Zgornjega Kašlja.

