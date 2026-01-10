Strogi ravnatelj Gregor ob službo, usoden menda neprimeren odnos

ALI JE ŠEL PREDALEČ?

Gregor Pečan pravi, da je ves čas deloval le v korist dijakov.

Je želel nekdanji ravnatelj Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregor Pečan z načinom vodenja šole le vzpostaviti red ali je šel pri tem predaleč? To trenutno razčiščujejo na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, kjer Pečan toži nekdanjega delodajalca zaradi neupravičene odpovedi delovnega razmerja. Začnimo s starši. Zaslišana profesorica omenjene srednje šole Mojca Adamič Varga se je ob vprašanjih glede očitkov, da naj bi Pečan preverjal zdravniška opravičila za dijake (menda kar s klicem v zdravstveni dom in na psihiatrično kliniko), spomnila primera ene od dijakinj, o katerem so ...