Strogo varovana predaja morilca nosečnice: oboroženi policisti, dron in konvoj na meji pri Lendavi (FOTO)

Zelo strogi varnostni ukrepi so danes okoli 10. ure vladali na območju mejnega prehoda Petišovci pri Lendavi. Do zob oboroženi policisti več enot Policijske uprave (PU) Murska Sobota, obenem je bil na območju prehoda v zraku še dron, so varovali izročitev 40-letnega Josipa Oršuša, hrvaškega državljana iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središču, osumljenega umora in poskusa umora. Do meje ga je slovenska policija pripeljala v posebej varovanem konvoju, po pisanju hrvaškega portala Danas.hr pa je hrvaška policija Oršuša odpeljala naravnost v pripor v Varaždinu.

Noseča svakinja strelskega napada ni preživela, življenje partnerice je viselo na nitki. FOTO: Andrej Bedek

Po krvavem obračunu je Oršuš pobegnil v Slovenijo, kjer so ga murskosoboški policisti aretirali v soboto okoli 15. ure. FOTO: Andrej Bedek

40-letnika sumijo, da je pretekli četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo, mamo treh otrok, potem še svojo 29-letno partnerico, in pobegnil s prizorišča zločina. Prva napada ni preživela, življenje druge je viselo na nitki, Oršuš pa se je zatekel na ozemlje Slovenije. Policisti murskosoboške PU so pobeglega storilca aretirali v soboto okoli 15. ure. Po naših podatkih so ga izsledili na podlagi informacije voznice, ki mu je na cesti med Srednjo Bistrico in Razkrižjem ustavila, ker je štopal za prevoz. Voznica ga je namreč prepoznala na podlagi fotografije, ki sta jo hrvaška in slovenska policija med iskanjem poslali v javnost. Pri aretaciji so mu zasegli orožje, pri sebi je po besedah Bojana Rousa, vodje kriminalistične policije na tukajšnji PU, imel nož, pištolo in puško.

S puško je večkrat ustrelil 28-letno nosečo mamo treh otrok, nato še svojo 29-letno partnerico, potem pa pobegnil. FOTO: Andrej Bedek

Morilca nosečnice so s konvojem in pod budnim očesom drona izročili Hrvatom na mejnem prehodu Petišovci. FOTO: Andrej Bedek

Prav s puško je po poročanju več hrvaških medijev zakrivil zločina. Strogi varnostni ukrepi med izročitvijo, še poročajo mediji, so veljali, saj naj bi bila obstajala velika verjetnost, da bi se kdo od prebivalcev Sitnic maščeval Oršušu.

40-letnega Josipa Oršuša, Hrvata iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središču, sumijo umora noseče svakinje in poskusa umora njegove partnerice. FOTO: Andrej Bedek