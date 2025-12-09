  • Delo d.o.o.
PREDAJA HRVAŠKI

Strogo varovana predaja morilca nosečnice: oboroženi policisti, dron in konvoj na meji pri Lendavi (FOTO)

40-letnika sumijo, da je pretekli četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo.
Noseča svakinja strelskega napada ni preživela, življenje partnerice je viselo na nitki. FOTO: Andrej Bedek

Po krvavem obračunu je Oršuš pobegnil v Slovenijo, kjer so ga murskosoboški policisti aretirali v soboto okoli 15. ure. FOTO: Andrej Bedek

S puško je večkrat ustrelil 28-letno nosečo mamo treh otrok, nato še svojo 29-letno partnerico, potem pa pobegnil. FOTO: Andrej Bedek

Morilca nosečnice so s konvojem in pod budnim očesom drona izročili Hrvatom na mejnem prehodu Petišovci. FOTO: Andrej Bedek

40-letnega Josipa Oršuša, Hrvata iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središču, sumijo umora noseče svakinje in poskusa umora njegove partnerice. FOTO: Andrej Bedek

Izsledili so ga, ker ga je voznica, ki ga je pobrala kot štoparja med Srednjo Bistrico in Razkrižjem, prepoznala s fotografije, ki so jo objavili policisti. FOTO: Andrej Bedek

Andrej Bedek
 9. 12. 2025 | 18:03
 9. 12. 2025 | 18:03
Zelo strogi varnostni ukrepi so danes okoli 10. ure vladali na območju mejnega prehoda Petišovci pri Lendavi. Do zob oboroženi policisti več enot Policijske uprave (PU) Murska Sobota, obenem je bil na območju prehoda v zraku še dron, so varovali izročitev 40-letnega Josipa Oršuša, hrvaškega državljana iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središču, osumljenega umora in poskusa umora. Do meje ga je slovenska policija pripeljala v posebej varovanem konvoju, po pisanju hrvaškega portala Danas.hr pa je hrvaška policija Oršuša odpeljala naravnost v pripor v Varaždinu.

Josip ustrelil nosečo svakinjo (28) ter svojo partnerico (29) in pobegnil v Slovenijo

40-letnika sumijo, da je pretekli četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo, mamo treh otrok, potem še svojo 29-letno partnerico, in pobegnil s prizorišča zločina. Prva napada ni preživela, življenje druge je viselo na nitki, Oršuš pa se je zatekel na ozemlje Slovenije. Policisti murskosoboške PU so pobeglega storilca aretirali v soboto okoli 15. ure. Po naših podatkih so ga izsledili na podlagi informacije voznice, ki mu je na cesti med Srednjo Bistrico in Razkrižjem ustavila, ker je štopal za prevoz. Voznica ga je namreč prepoznala na podlagi fotografije, ki sta jo hrvaška in slovenska policija med iskanjem poslali v javnost. Pri aretaciji so mu zasegli orožje, pri sebi je po besedah Bojana Rousa, vodje kriminalistične policije na tukajšnji PU, imel nož, pištolo in puško. 

Prav s puško je po poročanju več hrvaških medijev zakrivil zločina. Strogi varnostni ukrepi med izročitvijo, še poročajo mediji, so veljali, saj naj bi bila obstajala velika verjetnost, da bi se kdo od prebivalcev Sitnic maščeval Oršušu.

Predaja med slovenskimi in hrvaškimi policisti je potekala ob izrednih varnostnih ukrepih. 

policija Josip Oršuš umor streljanje aretacija nosečnice femicid Lendava
18:12
Novice  |  Slovenija
NEPRILAGOJENO ZA INVALIDE

Čas se je iztekel: proti avtobusnim prevoznikom vložili tožbo

Zagovornik bo v pravdi zastopal osebo z invalidnostjo, ki uporablja električni invalidski voziček.
9. 12. 2025 | 18:12
18:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
LUNINA POT

Zvezdni odsev: od levjega sijaja do deviške natančnosti

Dan za introspekcijo in prilagodljivost.
9. 12. 2025 | 18:10
18:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREDAJA HRVAŠKI

Strogo varovana predaja morilca nosečnice: oboroženi policisti, dron in konvoj na meji pri Lendavi (FOTO)

40-letnika sumijo, da je pretekli četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo.
Andrej Bedek 9. 12. 2025 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZMENKI NOVE DOBE

Presenetilo vas bo, zakaj kar tretjina mladih pristane na zmenek

Postmilenijci romantike ne doživljajo tako kot starejše generacije.
9. 12. 2025 | 18:00
17:22
Novice  |  Slovenija
STARBUCKS

Ali Starbucks res prihaja v Slovenijo? Stopili smo v stik z njihovim tiskovnim predstavnikom

Čakali smo na uradno potrditev špekulacij.
9. 12. 2025 | 17:22
17:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PIROTEHNIKA

Deček s pirotehniko povzročil požar, škode za 30 tisočakov

Na parkirišču stanovanjskega naselja v zahodni Nemčiji se je mirno sobotno popoldne sprevrglo v dramatičen prizor, ko je petletni deček s prskalko nenamerno zanetil požar. Vozilo, ki je pripadalo sosedu, je zgorelo v celoti, materi pa zdaj grozi tožba zaradi povzročitve požara iz malomarnosti.
Kaja Grozina9. 12. 2025 | 17:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
