Strojan, ki je pretepel kmeta Antona Čemažarja, želi brata rešiti pred sokrivdo

Da razume vse, kar se mu očita, in prizna krivdo, je jasno in glasno včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sodnici Dejani Fekonja dejal Aleksander Strojan glede vpletenosti v napad na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja 9. julija zvečer na Ježici. Štiriindvajsetletnik je bil pripravljen prevzeti krivdo, in to kar v celoti, saj je pritrdil bratu, da se ta sploh ni približal oškodovancu. »Primož ni stopil zraven, stal je zraven avta. Celo branil ga je, rekel je, da tega ne smem delati,« se je zavzel za mlajšega sorojenca. Pritrdil je tožilstvu, da je Čemažarja, ki je v napadu utrpel zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje čeljustnice levo in udarnino obraza, udaril s pestjo. A nato zanikal, da bi ga njegov brat ali kdo drug poškropil s solzivcem in da so v nadaljevanju možakarja vsi trije skupaj brcali, ko je ležal na tleh. Tudi zase je na izrecno vprašanje sodnice dejal, da ga ni brcal. »Priznanja ne sprejmem, ker ni jasno in popolno, zato se zavrne«, je glede na slišano dejala sodnica.

Tožilstvo Aleksandru Strojanu in njegovemu mlajšemu bratu, 18-letnemu Primožu Strojanu, oba sta iz ljubljanskih Roj, ter 23-letnemu Stanku Železniku, ki ima stalno prebivališče v novomeškem romskem naselju Brezje, očita, da so se »v osebnem vozilu peugeot brez registrskih tablic pripeljali do njive v katastrski občini Ježica. Vsi trije so izstopili, pristopili do Antona Čemažarja, nakar ga je Aleksander Strojan s pestjo udaril v obraz, Čemažar je zato padel po tleh, in ga ležečega s pestjo še dvakrat udaril v obraz. Nato ga je Primož Strojan s solzivcem pošprical v obraz, ga s tem še bolj onesposobil, zatem pa so ga vsi trije večkrat brcnili v predel zadnjice in hrbta.«

Preklic pogojnih

Trojica, je bilo včeraj slišati na sodišču, je že večkrat prišla navzkriž z zakonom. Železnik, oče treh otrok, ki ima dokončano osnovno šolo, preživlja se s socialno pomočjo, je bil večkrat obsojen na pogojno kazen, predvsem zaradi tatvin. Primož Strojan, prav tako z osnovno šolo in prejemnik socialne pomoči, še ni bil obsojen, vendar je v številnih kazenskih postopkih – popisane so na dveh straneh, je poudarila Fekonjeva – in je bil kaznovan za cel kup prekrškov. Aleksander Strojan, ki ima dva otroka in je prejemnik socialne pomoči, pa je bil večkrat obsojen, tudi on predvsem zaradi tatvin, a tudi ropa. Enkrat so mu namesto dveh mesecev zapora naložili delo v splošno korist, vendar ga ni opravil, zaradi česar bo moral za rešetke. Osnovne šole ni končal. »Ker nisem želel hoditi. Ni mi šlo, saj veste, kako je to,« je le skomignil z rameni ob vprašanju sodnice, zakaj je dokončal le tri razrede.

Tožilstvo je v primeru priznanja krivde povzročitve hude telesne poškodbe za vsakega iz trojice predlagalo po leto in pol zapora, za Železnika in Aleksandra pa še preklic izrečenih pogojnih kazni. Primož Strojan in Železnik krivde nista priznala. In čeprav bi sodnica, je pojasnila, včeraj lahko že začela z glavno obravnavo zoper trojico, se mora po zakonu izločiti iz postopka, ker ni sprejela Aleksandrovega priznanja krivde. Obramba je na predobravnavnem naroku podala več dokaznih predlogov. Odvetnik Andrej Žabjek je izpostavil, da je bilo v drugem postopku že izdelano izvedensko mnenje psihiatrične stroke za Primoža Strojana, ki naj ga sodišče pridobi. Železnikov zagovornik Bojan Celar je predlagal zaslišanje Boštjana Brajdiča.

Prav on je namreč vozil peugeota, a ni izstopil iz avta in ga tako ni med obtoženimi, čeprav je bil v preiskavi. Odvetnik je poudaril, da je videl celotno stvar in bo lahko potrdil, da se Železnik oškodovanca ni niti dotaknil, je dejal. Odvetnica Lea Krstić pa predlaga zaslišanje izvedenca psihiatra Petra Preglja, ki je izdelal izvedensko mnenje za njenega varovanca Aleksandra Strojana. Izvedensko mnenje je po njenem nejasno in celo v nasprotju samo s seboj. Kdaj se sojenje začne, še ni znano, saj bo zadevo torej prevzel nov sodnik.