Jaka obsojen zaradi smrtne prometne nesreče: stroški pretrd oreh

Na šesti strani danes pišemo o 1. januarju 2027, ko bo s ciljem učinkovitejšega in hitrejšega reševanja sodnih zadev začela veljati nova ureditev glede organizacije slovenskih sodišč splošne pristojnosti. Ta reforma pa denimo ne bo zadevala sodišč druge stopnje, čeprav bi morda lahko pristojni tudi tukaj še kaj naredili glede boljše učinkovitosti. Tudi stroškovne.

Kot primer lahko navedemo sojenje zoper Jaka Pogačnika iz Kranja, ki ga je ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak konec februarja zaradi povzročitve smrtne nesreče iz malomarnosti obsodila na 18 mesecev zapora, ki jih bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Hkrati mu je izrekla stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila B-kategorije za čas osmih mesecev od pravnomočnosti sodbe.

18.oktobra 2017 se je zgodila nesreča

Gre za prometno nesrečo 18. oktobra 2017. Pogačnik je tistega dne med vožnjo po lokalni cesti Videm–​Beričevo okoli 17.40 v bližini hiše Videm 1a v križišču zavijal levo na dovozno cesto ter pri tem zaprl pot 62-letnemu kolesarju Metodu Jerihi, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Trčil je vanj, zaradi česar je kolesar po trčenju padel čez pokrov motorja na vetrobransko steklo in streho vozila ter zatem na vozišče; tam je zaradi hudih poškodb ob 17.59 umrl.

Da bi voznik preprečil usodno trčenje s kolesarjem, je imel, kot je po razglasitvi sodbe pojasnila sodnica, le od pet do šest sekund. Na prvi pogled se, kot je takrat izpostavila Bizjakova, to res zdi malo. »Ampak, usedite se v avto in štejte do šest. Boste videli, koliko časa bi imeli, da bi lahko odreagirali, pa niste. Ob tem, da v teh šestih sekundah niste odreagirali, ste še zavili levo zgolj z upočasnitvijo. Pri čemer ste bili še zaslepljeni s soncem.«

Spomnila ga je, da voznike vsa naravna stanja, kot so sončna svetloba, dež in spolzka cesta, zavezujejo, da so dodatno previdni in bolj pozorni. »V takšnih slabših razmerah vidljivosti bi morali ravnati previdneje. Vozilo ustaviti pred zavijanjem levo na dovozno pot in se prepričati, da lahko varno zavijete,« je poudarila in še: »Šest sekund ste imeli, pa še na levo ste zavili. In slepilo vas je. In vse, kar ste naredili, je bilo, da ste upočasnili ter zavili. Vzrok za krivdo ni v soncu, ampak v vašem malomarnem ravnanju.«

Kolesarja je zadel avtomobil, ko je ta že prevozil most. FOTO: Dejan Javornik

Pogačnik se je moral prejšnji teden znova zglasiti pri sodnici. A ne zato, ker bi ljubljansko višje sodišče sklenilo, da je Bizjakova napačno ocenila dejansko stanje in da mora o vsem skupaj znova odločiti. Ampak ker je v pritožbi le opozoril na to, da zaradi slabega premoženjskega stanja ni zmožen plačila stroškov postopka. Sodnica mu je namreč pri februarski sodbi, kot je pojasnila v ponovljenem sojenju, pomotoma pripisala, da ima svoje podjetje, manjšo nepremičnino na Hrvaškem in približno 1500 evrov plače. »Bila je copy paste varianta, pri čemer nisem spremenila podatkov iz prejšnje sodbe,« je pojasnila in nato Pogačnika, ki prejema okrog 1000 evrov neto plače ter je lastnik 21 let starega kombija VW transporter, oprostila plačila stroškov postopka.

Do zdaj je bilo stroškov za okoli 2400 evrov, in se bodo povečali na 3000 do 4000 evrov. To pa je kar veliko glede na vašo plačo.

»Do zdaj je bilo stroškov za okoli 2400 evrov in se bodo povečali na 3000 do 4000 evrov. To pa je kar veliko glede na vašo plačo. Zato vas plačila oprostim,« mu je sporočila in dodala, da bo moral kljub temu poravnati stroške pooblaščenca. Zakaj vsega tega niso mogli prej storiti že višji sodniki, ampak so raje s svojo odločitvijo okrožni kolegici vzeli dodaten čas, ki bi ga lahko namenila razreševanju drugih kazenskih zadev, so se v razpravni dvorani spraševali prav vsi.