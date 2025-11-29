Stružnica kot smrtonosna past: incident v delavnici znova opozarja na nevarnosti pri delu

Dve hudi delovni nesreči sta v zadnjih dneh pretresli delavce in prebivalce Maribora. V prvi nesreči se je moški huje poškodoval, ko mu je pri delu predmet zgrmel na nogo. Reševalci so nemudoma posredovali, poškodovanega odpeljali v bolnišnico, kjer zdravniki ocenjujejo resnost poškodb. Incident opozarja na nevarnosti, s katerimi se delavci srečujejo vsak dan, tudi ob upoštevanju varnostnih pravil. V drugi nesreči je moški pri delu na stružnici utrpel hudo poškodbo roke. Nesreča se je zgodila v delavnici, kjer so bile sicer upoštevane osnovne varnostne zahteve. Tudi tega delavca so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer mu nudijo nujno oskrbo, je sporočil Tomaž Urleb, vodja izmene OKC PU Maribor.

Alarmantne številke

Takšne nesreče niso osamljeni primeri. Po podatkih Inšpektorata Republike Slovenije za delo je bilo v letu 2024 prijavljenih 14.349 nezgod pri delu, od tega 16 smrtnih in 916 težjih poškodb. Najpogostejši vzroki so stik z ostrim ali grobim materialom, padci predmetov in nepravilna uporaba strojev. Predelovalna dejavnost, gradbeništvo in kmetijstvo ostajajo sektorji z največjim tveganjem.

Inšpektorat opozarja na varnost in zaščito

Inšpektorat je v letu 2024 izvedel 4.569 inšpekcijskih pregledov in izdal več tisoč ukrepov za izboljšanje varnosti. Po njihovih besedah je pri delu s težko opremo ali nevarnimi stroji izjemno pomembno uporabljati osebno zaščitno opremo, redno preverjati delovne naprave in upoštevati vse varnostne protokole. Primeri iz Maribora ponovno opozarjajo, da nevarnosti na delovnih mestih niso vedno vidne. Vsaka napaka ali nepravilna uporaba opreme lahko vodi do hudih poškodb.