Sum opustitve zdravstvene pomoči: policija preiskuje primer

Policisti Policijske uprave Murska Sobota obravnavajo prijavo zaradi suma kaznivega dejanja opustitve zdravstvene pomoči. V okviru postopka aktivno zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka. Zaradi interesa preiskave trenutno ne razkrivajo dodatnih informacij, je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota.

Na policiji poudarjajo, da zakon od posameznika zahteva, da pomaga osebi, ki se znajde v neposredni smrtni nevarnosti ali hudi zdravstveni stiski, če lahko to stori brez resne nevarnosti zase ali za druge. Opustitev pomoči je lahko kaznivo dejanje. Policija podaja več ključnih priporočil za ravnanje v takšnih situacijah. Če opazimo osebo, ki potrebuje nujno zdravstveno pomoč, moramo takoj poklicati številko 112. Dispečerju moramo jasno povedati lokacijo dogodka, opisati stanje poškodovane ali obolele osebe ter slediti njegovim navodilom do prihoda reševalcev. Če poznamo postopke prve pomoči, jo moramo začeti izvajati takoj. Policija opozarja, da že osnovni ukrepi, kot so preverjanje zavesti, dihanja ali ustavitev krvavitve, lahko rešijo življenje. Hkrati svetujejo, da zavarujemo kraj dogodka in preprečimo dodatne nevarnosti. Policisti poudarjajo tudi pomen odgovornega ravnanja mimoidočih. Snemanje ali fotografiranje oseb v stiski ni primerno in lahko dodatno oteži delo reševalnih služb.

Na Policijski upravi Murska Sobota zagotavljajo, da bodo nadaljevali zbiranje informacij in izvedli vse potrebne ukrepe za razjasnitev okoliščin primera.