Sumljiv posel v Podlehniku: neznancu prodal kros motor, nato se je zapletlo

Policisti PP Podlehnik so bili obveščeni o tem, da je občan neznancu prodal kros motor, pri čemer je po prodaji posumil, da je prejel ponarejen denar (v skupni vrednosti 2100 evrov) in o tem obvestil policiste. Policisti so ob prvem pregledu ugotovili, da ne gre za pristne bankovce, in o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila.

Na kaj opozarjajo policisti?

Občane pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo njihovo pristnost. To pomeni, da v večini primerov pri pregledu bankovcev zadošča že to, da jih dobro pogledamo, pretipamo in obrnemo proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši.