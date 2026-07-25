Sumljiva smrt 76-letnika v Laškem: policija sumi, da je bil žrtev nasilja

S Policijske uprave Celje so sporočili, da na območju Laškega pregledujejo okoliščine sumljive smrti 76-letnega moškega. Njegovo pogrešanje je danes dopoldne na policijski postaji prijavila nekdanja partnerica. Policista sta ob preverjanju prijave odšla na njegov naslov in ga v hiši našla mrtvega. Zbrana obvestila in prvi znaki z mesta dogodka nakazujejo, da bi bil lahko žrtev nasilja.

Primer so prevzeli celjski kriminalisti, ogled kraja pa je ob prisotnosti okrožne državne tožilke vodil preiskovalni sodnik, ki je za pokojnika odredil sodno obdukcijo. Preiskava in ugotavljanje vseh podrobnosti dogodka še potekata.