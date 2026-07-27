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UMRL NASILNO?

Sumljiva smrt inženirja Petra v Laškem buri duhove

Nekdanja partnerica Petra Glušiča obvestila policiste, da ga pogreša. Ti so nato v hiši v središču Laškega našli truplo 76-letnika.
V soboto in tudi včeraj so policisti in kriminalisti preiskovali hišo in okolico.
V soboto in tudi včeraj so policisti in kriminalisti preiskovali hišo in okolico.
Mojca Marot
 27. 7. 2026 | 06:05
3:18
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»V soboto dopoldne je na Policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila, da pogreša nekdanjega partnerja, ki je stanoval v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel, in ga v hiši našla mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti,« je Milena Trbulin v kratkem sporočilu v soboto popoldne obvestila javnost o še enem nasilnem dogodku na območju širše celjske regije, ki se je v preteklem tednu očitno končal tragično. Pokojni je v večji hiši sredi Laškega živel sam. Občasno ga je obiskovala njegova nekdanja partnerica, ki ...
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