Sumljiva smrt inženirja Petra v Laškem buri duhove

UMRL NASILNO?

Nekdanja partnerica Petra Glušiča obvestila policiste, da ga pogreša. Ti so nato v hiši v središču Laškega našli truplo 76-letnika.

»V soboto dopoldne je na Policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila, da pogreša nekdanjega partnerja, ki je stanoval v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel, in ga v hiši našla mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti,« je Milena Trbulin v kratkem sporočilu v soboto popoldne obvestila javnost o še enem nasilnem dogodku na območju širše celjske regije, ki se je v preteklem tednu očitno končal tragično. Pokojni je v večji hiši sredi Laškega živel sam. Občasno ga je obiskovala njegova nekdanja partnerica, ki ...