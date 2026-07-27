Sumljiva smrt inženirja Petra v Laškem buri duhove

Nekdanja partnerica Petra Glušiča obvestila policiste, da ga pogreša. Ti so nato v hiši v središču Laškega našli truplo 76-letnika.
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V soboto in tudi včeraj so policisti in kriminalisti preiskovali hišo in okolico.
»V soboto dopoldne je na Policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila, da pogreša nekdanjega partnerja, ki je stanoval v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel, in ga v hiši našla mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti,« je Milena Trbulin v kratkem sporočilu v soboto popoldne obvestila javnost o še enem nasilnem dogodku na območju širše celjske regije, ki se je v preteklem tednu očitno končal tragično.
Pokojni je v večji hiši sredi Laškega živel sam. Občasno ga je obiskovala njegova nekdanja partnerica, ki ...