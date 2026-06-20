Šuštarjeva sta delavcem kratila temeljne pravice: zaradi zmrznjenih rok hoče 10.000 evrov

TIM IN ROZANA

Mamo in sina obsodili na pogojno zaporno kazen.

Tim Šuštar in Rozana Šuštar, sin in žena nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja, ki z ženo obvladuje družbo Marinblu, pa tudi drugo obtoženo pravno osebo Selea, dokler ta ni bila izbrisana iz sodnega registra, sta bila včeraj na Okrožnem sodišču v Kopru obsojena. Sedeminpetdesetletnica je priznala krivdo za dve kaznivi dejanji kršitve temeljnih pravic delavcev. Kot direktorica družbe Selea je med 21. aprilom 2019 in 30. junijem 2022 kršila predpise o plačah, delovnih razmerjih, delovnem času, počitku, odmorih in nadurnem delu ter s tem posegla v pravice ...