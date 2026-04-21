SOJENJE

Šuštarjevima grozi trajna privedba, v podjetjih naj bi vladale suženjske razmere

V podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja naj bi vladale suženjske razmere.
Mati in sin sta vendarle sedla na zatožno klop. Foto: Moni Černe
Moni Černe
 21. 4. 2026 | 10:42
Na Okrožno sodišče v Kopru sta včeraj vendarle prišla sin in žena nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa ŠuštarjaTim Šuštar in Rozana Šuštar. Nekdanji politik, ki je bil tudi sam dvakrat pravnomočno obsojen zaradi korupcije, skupaj z ženo prek družbe Delmar obvladuje družbo Marinblu, ki ima v kazenskem postopku prav tako status obtožene. Njena direktorica je Rozana Šuštar. Slednjo v kazenskem postopku zagovarja odvetnik Bogomir Horvat, Tima Šuštarja odvetnica Nina Spremo, medtem ko družba Marinblu nima zagovornika – prejšnji naj bi bil v konfliktu interesov. Sodišče je zato v ponedeljek določilo osemdnevni rok, v katerem morajo sporočiti ime novega pooblaščenca. Procesni pogoji za izvedbo predobravnavnega naroka tako znova niso bili izpolnjeni. Podobno se je zgodilo že 9. marca, ko se kljub pravilno vročenim vabilom nihče od obtoženih naroka ni udeležil.

Okrožno državno tožilstvo je spremenilo očitke glede odgovornosti družbe Marinblu ter umaknilo obtožbo zoper drugo obtoženo pravno osebo, Seleo, d. o. o. Ta je bila 5. februarja letos na podlagi sklepa sodišča izbrisana iz sodnega registra. Sodnica Barbara Franca je odločila, da se družba Seleo – v stečaju – izloči iz tega postopka, ki bo zanjo zaključen posebej.

24 žrtev izkoriščanja

Leta 2022 je za Televizijo Slovenija novinarka Eugenija Carl razkrila, da naj bi obtoženi v obratih za predelavo rib delavce brutalno izkoriščali. Delali naj bi tudi po 40 ur skupaj in opravili na stotine nadur. Ob garanju pa, da so bili izpostavljeni še grožnjam, pritiskom, stalnemu videonadzoru ter celo nočnim telefonskim klicem. Delavci naj bi bili fizično, psihično, finančno in čustveno povsem izčrpani.

40 UR SKUPAJ naj bi delali.

Kazensko ovadbo je maja 2022 podala Delavska svetovalnica. Kriminalisti Policijske uprave Koper so v nadaljevanju preiskave ugotovili vrsto nepravilnosti. Med drugim delavcem niso bili izplačani dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, prav tako jim ni bila zagotovljena pravica do zakonsko določenega počitka, kršena pa so bila tudi pravila o trajanju delovnega časa. Oškodovanih je bilo 24 delavcev. Obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi je tožilstvo vložilo pred skoraj tremi leti in pol, očitajo jim kršitev temeljnih pravic delavcev ter ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, saj naj bi bili v evidencah o opravljenih urah vpisani lažni podatki.

Pošte ne dvigujeta

Indijski delavci so spali na tleh skladišča. Foto: Delavska svetovalnica
Indijski delavci so spali na tleh skladišča. Foto: Delavska svetovalnica
Šuštarja sodišču nista bila dosegljiva za vročanje pisanj na nobenem od naslovov, s katerimi razpolaga – ne na stalnem ne na začasnem naslovu bivanja, prav tako ne na delovnem mestu. Neuspešni so bili poskusi vročanja na sedežu družbe Marinblu, tudi pravna oseba sodnih pisanj ni prevzemala niti na pošti, je bilo slišati na sodišču. Pisanja so jima zato vročali prek detektivske službe in detektivki je vročitev Timu za vse obtožene končno tudi uspela. »Iz poročila detektivke celo izhaja, da sama odločata, kdaj naj se jima vroča pisanja,« je povedala sodnica Franca. Zaradi tega postopki zastajajo, obtožena pa povzročata dodatne stroške, ki jih bosta morala poravnati ne glede na izid postopka. Kljub temu sta obtožena vztrajala, da sta za vročanje dosegljiva na navedenih naslovih, pri čemer se je Šuštarjeva sklicevala na pogoste poti v tujino.

»Detektivka skoraj opreza za vama,« ju je včeraj opozorila sodnica in dodala, da jima bo v prihodnje pisanja pošiljala z navadno pošto. Če se bodo ta vračala, bo odredila trajno privedbo. »Pripeljala vas bo policija, stroške prevoza pa boste krili sami.« Tretji poskus predobravnavnega naroka je razpisan za 11. junij. 

SOJENJE

