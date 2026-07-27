Šutarjev zakon neuporaben za Kamenika: razvpiti Konjičan po več kot dveh letih lahko zapustil pripor

ZADRŽALI ZAKON

Njemu in še trem ga tožilec ni mogel podaljšati še za eno leto.

V petek sta minili natanko dve leti od vložitve obtožnice zoper člane večje kriminalne združbe, ki naj bi se na območju Slovenske Bistrice ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov. Domnevni član združbe naj bi bil tudi razvpiti Konjičan, zdaj Oplotničan Kristijan Kamenik, ki je bil, spomnimo, aprila 2024 pravnomočno oproščen vseh očitkov za štirikratni umor v Tekačevem marca 1997. Kamenik je zdaj po več kot dveh letih ždenja za pripornimi rešetkami ...