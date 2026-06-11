Suženjske razmere v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja, vpleteni krivdo priznali

Sin in žena nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja – Tim in Rozana Šuštar – ter pravna oseba Marinblu, trgovina in storitve, d. o. o., so po več letih zavračanja očitkov le priznali krivdo za brutalno izkoriščanje delavcev. Na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Kopru pa se je kljub temu znova zapletlo. Pri sklepanju sporazuma o priznanju krivde z državnim tožilstvom sta bila prisotna zagovornika Šuštarjev, zagovornik pravne oseba pa ne, saj ga podjetje sploh nima. Sodnica Barbara Franca zato priznanja krivde ni sprejela. Če bo na naslednjem naroku, ki je razpisan za petek, 19. junija, na novo podpisano priznanje pravne osebe sprejeto, naj bi sledila razglasitev sodbe.

Nekdanji politik Boris Šuštar, ki je bil v preteklosti zaradi sprejemanja podkupnin in goljufij v času opravljanja funkcije že dvakrat pravnomočno obsojen na zaporno kazen, sicer skupaj z ženo prek družbe Delmar obvladuje podjetje Marinblu, njegova direktorica pa je Rozana Šuštar.

Tim in Rozana Šuštar FOTO: Moni Černe

Okrožno državno tožilstvo je medtem umaknilo obtožbo zoper drugo obtoženo pravno osebo, Seleo, d. o. o., družbo, ki sta jo prav tako obvladovala zakonca. Ta je bila 5. februarja letos na podlagi sklepa sodišča izbrisana iz sodnega registra. Sodnica je zato odločila, da se družba Seleo – v stečaju – izloči iz tega postopka, ki bo zanjo zaključen posebe

Delavcem grozili

Leta 2022 je novinarka Eugenija Carl s Televizije Slovenija razkrila, da naj bi obtoženi v obratih za predelavo rib delavce brutalno izkoriščali. Ti naj bi delali tudi po 40 ur skupaj in opravili na stotine nadur. Ob neprekinjenem garanju naj bi bili izpostavljeni še grožnjam, pritiskom, stalnemu videonadzoru ter celo nočnemu telefonskemu nadlegovanju. Delavci so bili posledično fizično, psihično, finančno in čustveno povsem izčrpani.

Kazensko ovadbo je maja 2022 podala Delavska svetovalnica, kriminalisti Policijske uprave Koper so v nadaljevanju preiskave ugotovili vrsto nepravilnosti. Med drugim delavcem niso bili izplačani dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, prav tako jim ni bila zagotovljena pravica do zakonsko določenega počitka, kršena pa so bila tudi pravila o trajanju delovnega časa. Oškodovanih je bilo 24 delavcev. Obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi je tožilstvo vložilo konec istega leta, očitajo pa jim kršitev temeljnih pravic delavcev ter ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, saj so bili v evidencah o opravljenih urah vpisani lažni podatki.

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