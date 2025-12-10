Švercali travo in kokain, vpleten tudi lastnik ljubljanskega podjetja (FOTO)

MEDNARODNA AKCIJA

Srbi v mednarodni akciji razbili velezdružbo tihotapcev mamil. Prevažali naj bi jo s tovornjaki ljubljanskega podjetja Srđana Šoškića.

V mednarodni akciji policistov so bili aretirani štirje člani srbske organizirane kriminalne skupine, ki jih tamkajšnje oblasti sumijo tihotapljenja ogromnih količin narkotikov. Kot šefa združbe so v Srbiji prijeli Srđana Šoškića, ki je bil poslovno povezan s Slovenijo, so sporočili iz srbskega tožilstva za organizirani kriminal. Vrednost zaseženega tri milijone Šoškić naj bi torej bil ustanovitelj kriminalne skupine, ki jo sumijo tihotapljenja drog. »Je lastnik in odgovorna oseba prevozniškega podjetja Vaki trans v Sloveniji,« sporočajo s tožilstva. Vaki trans transportne storitve, d. o. o., ...