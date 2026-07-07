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SOJENJE

Svetlana Makarovič zbolela, sojenje v tožbi Možine preklicali

Jože Možina v tožbi Svetlani Makarovič očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena.
Sojenje v primeru Makarovič Možina maja 2024. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Sojenje v primeru Makarovič Možina maja 2024. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 7. 7. 2026 | 13:41
 7. 7. 2026 | 13:56
1:45
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Pred okrajnim sodiščem v Ljubljani bi se danes ob 13. uri moralo nadaljevati sojenje v tožbi novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine proti umetnici Svetlani Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip, a je bilo odpovedano zaradi bolezni Makarovičeve.

Odvetnik Makarovičeve David Sluga je za STA potrdil, da je bil današnji narok preklican zaradi bolezni umetnice, in menil, da bo tožbeni zahtevek neuspešen. »Če ne pred domačimi sodišči, pa pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,« je dodal.

Možina je v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da je bilo sojenje Makarovičevi zaradi bolezni slednje znova »tik pred zdajci odpovedano«. Menil je tudi, da primer »brez sence dvoma kliče k jasni obsodbi. Novo sojenje šele oktobra!?,« je še objavil.

Sojenje v primeru Makarovičeva Možina maja 2024. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Sojenje v primeru Makarovičeva Možina maja 2024. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Možina v tožbi Makarovičevi očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, podal je tudi zahtevo za opravičilo (2500 evrov), objavo sodbe (2500 evrov) in plačilo 2000 evrov odškodnine.

Makarovičeva je v satirični pesmi Utrip laži Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip januarja 2022 med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Pesnica je že v preteklosti zavrnila možnost opravičila. V preteklosti je izjavi za medije tudi povedala, da ne bo pristala na poravnavo ali opravičilo, nasprotno, tožba da jo je razveselila.

Prvi narok za glavno obravnavo je bil septembra 2024.

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Jože MožinaSvetlana Makarovičtožbaoddaja Utripsojenje
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