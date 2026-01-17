Sveto Trojico pretresla tragedija, župan Klobasa: »Življenje je nepredvidljivo in krhko«

Sveta Trojica v Slovenskih goricah je ovita v črnino. V petek je občino namreč pretresla tragedija, kot jih v tej mirni in idilični občini na vzhodu države niso vajeni. V eni od stanovanjskih hiš je po neuradnih podatkih izbruhnil požar, ki je terjal življenje. Nad tragičnim dogodkom je bil močno pretresen tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je na družabnem omrežju zapisal: »V teh težkih trenutkih misli in srce celotne skupnosti stojijo ob vas. Življenje je nepredvidljivo in krhko, v hipu se lahko vse spremeni. Prav zato imajo dejanja ljudi okoli nas še toliko večjo vrednost. Iskrena zahvala družini Črnčec, ki je brez oklevanja priskočila na pomoč in nemudoma uredila nadomestno stanovanje za prizadeto družino. To je dejanje prave solidarnosti in človečnosti.«

Župan Klobasa se je v zapisu zahvalil tudi vsem gasilkam in gasilcem za požrtvovalno, srčno in hitro posredovanje, še posebna zahvala pa gre po njegovih besedah poveljniku civilne zaščite Aleksu Zeleniku »za odgovorno in mirno vodenje« ter podžupanji Nataliji Roškar Nedok »za podporo in prisotnost v teh težkih urah«. Župan je svojcem umrlega izrekel tudi iskreno sožalje ter izrazil ponos, da živi v skupnosti, ki je ponovno dokazala, da zna stopiti skupaj, ko je najtežje.

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili o požaru obveščeni v petek okrog 18.45, pa je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič. »Med intervencijo je bil v hiši najden moški, ki je kljub nudenju zdravniške pomoči na kraju umrl. Medicinska pomoč je bila nudena še dvema osebama, ki sta skušali pomagati preminulemu. Oba sta bila odpeljana v UKC Maribor in sta lažje telesno poškodovana,« je podrobnosti še opisala Kovačičeva in dodala, da tuja krivda za nastanek požara po do sedaj zbranih obvestilih ni bila ugotovljena.