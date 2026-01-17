  • Delo d.o.o.
V PETEK ZVEČER

Sveto Trojico pretresla tragedija, župan Klobasa: »Življenje je nepredvidljivo in krhko«

Zagorela je stanovanjska hiša v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v požaru je ena oseba izgubila življenje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
B. K. P.
 17. 1. 2026 | 07:26
 17. 1. 2026 | 07:26
Sveta Trojica v Slovenskih goricah je ovita v črnino. V petek je občino namreč pretresla tragedija, kot jih v tej mirni in idilični občini na vzhodu države niso vajeni. V eni od stanovanjskih hiš je po neuradnih podatkih izbruhnil požar, ki je terjal življenje. Nad tragičnim dogodkom je bil močno pretresen tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je na družabnem omrežju zapisal: »V teh težkih trenutkih misli in srce celotne skupnosti stojijo ob vas. Življenje je nepredvidljivo in krhko, v hipu se lahko vse spremeni. Prav zato imajo dejanja ljudi okoli nas še toliko večjo vrednost. Iskrena zahvala družini Črnčec, ki je brez oklevanja priskočila na pomoč in nemudoma uredila nadomestno stanovanje za prizadeto družino. To je dejanje prave solidarnosti in človečnosti.«

Župan Klobasa se je v zapisu zahvalil tudi vsem gasilkam in gasilcem za požrtvovalno, srčno in hitro posredovanje, še posebna zahvala pa gre po njegovih besedah poveljniku civilne zaščite Aleksu Zeleniku »za odgovorno in mirno vodenje« ter podžupanji Nataliji Roškar Nedok »za podporo in prisotnost v teh težkih urah«. Župan je svojcem umrlega izrekel tudi iskreno sožalje ter izrazil ponos, da živi v skupnosti, ki je ponovno dokazala, da zna stopiti skupaj, ko je najtežje.

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili o požaru obveščeni v petek okrog 18.45, pa je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič. »Med intervencijo je bil v hiši najden moški, ki je kljub nudenju zdravniške pomoči na kraju umrl. Medicinska pomoč je bila nudena še dvema osebama, ki sta skušali pomagati preminulemu. Oba sta bila odpeljana v UKC Maribor in sta lažje telesno poškodovana,« je podrobnosti še opisala Kovačičeva in dodala, da tuja krivda za nastanek požara po do sedaj zbranih obvestilih ni bila ugotovljena.

08:02
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Neverjetni Niki Prevc niti mraz ne pride do živega

Slovenska šampionka je v Zhangjiakouu poletela do rekorda skakalnice in 32. zmage.
Miha Šimnovec17. 1. 2026 | 08:02
07:48
Premium
Bulvar  |  Suzy
RESNIČNOSTNI ŠOV

To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali.
17. 1. 2026 | 07:48
07:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
V PETEK ZVEČER

Sveto Trojico pretresla tragedija, župan Klobasa: »Življenje je nepredvidljivo in krhko«

Zagorela je stanovanjska hiša v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v požaru je ena oseba izgubila življenje.
17. 1. 2026 | 07:26
07:11
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: še bo naporno

Planeti prehajajo v vodnarja in vsak se na začetku sreča s Plutonom, tako se bo zmračilo, na plan bodo prihajala neprijetna čustva, misli, besede, energije in surovosti.
Joy Lotos17. 1. 2026 | 07:11
06:50
Novice  |  Svet
SAJ NI RES, PA JE

Venezuelska političarka Trumpu izročila Nobelovo nagrado

Donald Trump je zavrnil možnost, da bi voditeljici opozicije pomagal priti na oblast, stališča za zdaj ne spreminja.
17. 1. 2026 | 06:50
06:16
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJ ZNANA VAJA

Zakaj je skleca kraljica vaj

Kraljica je, ker ne potrebuje prestola. In ker je ni mogoče »nategniti«.
17. 1. 2026 | 06:16

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
