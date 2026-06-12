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Svinjske polovice so ležale več ur: veterinarka na prizorišče prometne nesreče z veliko zamudo (FOTO)

Kakšne sankcije jo čakajo zaradi neodzivnosti, še ni znano.
Zaradi prometne nesreče je bil del primorske avtoceste proti Ljubljani zaprt skoraj 11 ur. FOTO: Promet.si
Zaradi prometne nesreče je bil del primorske avtoceste proti Ljubljani zaprt skoraj 11 ur. FOTO: Promet.si
A. I.
 12. 6. 2026 | 06:10
3:17
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Pred mesecem dni se je v delovni zapori pri Postojni v zgodnjih jutranjih urah zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bil del primorske avtoceste proti Ljubljani zaprt skoraj 11 ur. Dogodek je sprožil številne odzive kot tudi vprašanja, kdo je bil odgovoren za odstranjevanje posledic nesreče oziroma zakaj je vse skupaj tako dolgo trajalo. Ker je bil razsuti tovor vozila, ki je bilo vpleteno v prometno nesrečo, živalskega izvora, je morala o tem, kaj se bo zgodilo s svinjskimi polovicami, odločati veterinarska inšpekcija. A pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Postojna se je na klic odzval šele ob 11.12. Na dva klica v že uradnem delovnem času, ob 7.22 in 7.47, se niso odzvali. Uradna veterinarka se je tako na prizorišče prometne nesreče odpravila z večurno zamudo, zaradi česar je odpravljanje njenih posledic trajalo dlje, kot bi sicer.

Na UVHVVR so sprožili preiskavo, zakaj odziva na klic ni bilo. Pojasnili so, da v postopkih preverjanja dosedanja preiskava ni pokazala pomanjkljivosti v sistemu odzivanja v nujnih primerih. Sistem, tako so dejali, »omogoča ustrezno in pravočasno ukrepanje ter zagotavlja učinkovito obravnavo izrednih dogodkov. Veljavna ureditev sistema zagotavlja dovolj zanesljivo odzivanje in izvajanje uradnih postopkov.«

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Postopek poteka

Pri postopkih ob nesrečah so skladno z načrti zaščite in reševanja vedno aktivni tudi drugi deležniki, poleg Darsa in policije še regionalni center za obveščanje, so pojasnili na UVHVVR in dodali, da so zato časovnico obveščanja preverili tudi pri preostalih deležnikih. Sistem, na katerega se sklicujejo, je deloval na vseh ravneh, razen očitno na ravni območnega urada. Postojnskega urada ni nihče poklical med 8. in 11. uro niti jih ni o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti. Naslednji klic je prišel ob 11.12, na tega se je inšpektorica odzvala. V rednem delovnem času, torej med 7. in 15. uro, je kontakt za območni urad splošna številka tajništva oziroma elektronski naslov posamezne enote.

Na UVHVVR so le skopo pojasnili, da se je »pokazala napaka pri zagotavljanju odzivnosti odgovornih na območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna«. Na ponovljeno vprašanje, zakaj se uradna veterinarka na klic ni odzvala do 11.12, so odgovorili, da je bila »v prometu zadržana oseba, ki je v delovnem času pristojna za odzivnost na telefonski številki območnega urada«. Še tretjič smo prosili za bolj konkretno pojasnilo oziroma jasen odgovor, zakaj se je veterinarka odzvala šele po 11. uri. Odgovorili so, da »med 8. uro in 11.12 ni bilo klica na območno upravo v zvezi z nesrečo«. Tudi v odgovorih na vprašanja o tem, kakšne sankcije jo čakajo zaradi neodzivnosti, so bili kratki – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih..

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