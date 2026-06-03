Svojci pogrešajo 40-letnika iz Ljubljane (FOTO)

Svojci pogrešajo 40-letnega Daga Barta iz Ljubljane. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave, krajših temno rjavih las. Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, Policijska uprava Ljubljana javnost prosti za informacije.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Center na 01 475 06 00 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.