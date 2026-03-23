Svojci pogrešajo Marjana Nemca (55). Ste ga videli?

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 55-letnega Marjana Nemca iz naselja Sebeborci. »Pogrešani se je danes neznano kam odpeljal s svetlo sivim osebnim avtomobilom znamke Renault grand scenic, registrskih oznak MSHA947. Visok je 190 centimetrov, ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temnejša oblačila (žametne hlače, črna jakna, črna kapa),« so še sporočili s PU Murska Sobota.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, prosijo, da jim to sporočite na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimi telefon policije 080 1200.