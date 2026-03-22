Svojci pogrešajo Mileno (56), nazadnje je hodila mimo ribogojnice

Svojci od sobote pogrešajo 56-letno Mileno Polajner iz naselja Čečovje v občini Ravne na Koroškem. Nazadnje so jo opazili v soboto okoli poldneva, ko je hodila mimo ribogojnice v smeri Podkraja, so sporočili iz celjske policijske uprave.
Pogrešana je visoka okoli 170 centimetrov, je vitke postave in ima kratke črno-sive lase. Oblečena je v spodnji del trenirke in črno jakno ter obuta v rdeče-črne športe copate.
Vse, ki bi pogrešano opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 oz. na anonimno številko policije 080 12 00.
