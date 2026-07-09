Svojci pogrešajo Nika Zupana (26), ste ga videli?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 26-letnega Nika Zupana iz Ljubljane. »Nik je visok okoli 190 centimetrov, rjavih kratkih las, oblečen naj bi bil v bež hlače in svetlejšo majico s kratkimi rokavi, obut pa v pastelno oranžne nizke športne čevlje,« so pogrešanega opisali policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nazadnje so ga videli na območju Ljubljane. Ker ga z do sedaj izvedenimi ukrepi niso uspeli izslediti, policisti prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00, pokličejo na interventno številko 113, ali na anonimni telefon 080 1200.