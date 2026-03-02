Svojci pogrešajo Zlatka, njegov avtomobil so našli pred mostom

Galerija
Svojci pogrešajo 51-letnega Zlatka Novaka iz Veščice v občini Razkrižje. Njegov osebni avtomobil so našli pred mostom čez reko Muro iz smeri Razkrižja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Policisti so bili o pogrešanem obveščeni v nedeljo zvečer. Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.
