Ta divjak vozil s hitrostjo 201 km/h, celjski policisti so ga ujeli (FOTO)

Policisti so v četrtkovem poostrenem nadzoru prometa na avtocestnem omrežju zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Med njimi so izstopale prekoračitve dovoljene hitrosti, nepravilna uporaba varnostnega pasu ter posamezni primeri uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar še dodatno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je bilo v okviru nadzora posebej zaskrbljujoče, da so med ustavljenimi vozili zaznali tudi primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost, s čimer so ogrožali ne le sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu. V nekaj primerih so policisti zaradi suma tehničnih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost vožnje, odredili tudi izredne tehnične preglede vozil. Posebej je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h.

Poostren nadzor so sicer izvedli policisti Postaje prometne policije Celje v sodelovanju s kolegi iz postaj prometnih policij Maribor, Ljubljana in Murska Sobota, predstavniki Finančne uprave RS, cestninskimi nadzorniki ter podjetjem Cestel. Poseben poudarek je bil namenjen voznikom tovornih vozil in avtobusov.

Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih. FOTO: Pu Celje

Nadzor so usmerili predvsem v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, pravilne naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter v spoštovanje predpisov s področja socialne zakonodaje, zlasti obveznih počitkov in delovnega časa voznikov. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje. Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so iz prometa izločili sedem tovornih vozil.

Avtocesta A1 sodi med prometno najbolj obremenjene cestne povezave v Sloveniji. Zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice – Dramlje bo tudi v prihodnje prihajalo do zastojev, zato vse voznike ponovno pozivajo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti ter določila socialne zakonodaje, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti.

Voznike zato znova pozivajo k doslednemu spoštovanju cestnoprometnih pravil, prilagoditvi hitrosti razmeram na cesti ter k odgovorni vožnji brez uporabe mobilnih telefonov. Poseben poudarek namenjajo tudi utrujenosti za volanom, ki je pogosto spregledan dejavnik tveganja na daljših vožnjah po avtocesti.