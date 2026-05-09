  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POOSTREN NADZOR

Ta divjak vozil s hitrostjo 201 km/h, celjski policisti so ga ujeli (FOTO)

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je v okviru poostrenega nadzora posebej zaskrbljujoče, da so zaznali primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost.
Izstopal je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h. FOTO: Pu Celje
Izstopal je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h. FOTO: Pu Celje
M. U.
 9. 5. 2026 | 15:00
2:50
A+A-

Policisti so v četrtkovem poostrenem nadzoru prometa na avtocestnem omrežju zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Med njimi so izstopale prekoračitve dovoljene hitrosti, nepravilna uporaba varnostnega pasu ter posamezni primeri uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar še dodatno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je bilo v okviru nadzora posebej zaskrbljujoče, da so med ustavljenimi vozili zaznali tudi primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost, s čimer so ogrožali ne le sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu. V nekaj primerih so policisti zaradi suma tehničnih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost vožnje, odredili tudi izredne tehnične preglede vozil. Posebej je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h.  

Poostren nadzor so sicer izvedli policisti Postaje prometne policije Celje v sodelovanju s kolegi iz postaj prometnih policij Maribor, Ljubljana in Murska Sobota, predstavniki Finančne uprave RS, cestninskimi nadzorniki ter podjetjem Cestel. Poseben poudarek je bil namenjen voznikom tovornih vozil in avtobusov.

Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih. FOTO: Pu Celje
Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih. FOTO: Pu Celje

Nadzor so usmerili predvsem v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, pravilne naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter v spoštovanje predpisov s področja socialne zakonodaje, zlasti obveznih počitkov in delovnega časa voznikov. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje. Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so iz prometa izločili sedem tovornih vozil.

Avtocesta A1 sodi med prometno najbolj obremenjene cestne povezave v Sloveniji. Zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice – Dramlje bo tudi v prihodnje prihajalo do zastojev, zato vse voznike ponovno pozivajo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti ter določila socialne zakonodaje, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti.

Voznike zato znova pozivajo k doslednemu spoštovanju cestnoprometnih pravil, prilagoditvi hitrosti razmeram na cesti ter k odgovorni vožnji brez uporabe mobilnih telefonov. Poseben poudarek namenjajo tudi utrujenosti za volanom, ki je pogosto spregledan dejavnik tveganja na daljših vožnjah po avtocesti.

Več iz teme

policijaprometnadzorCeljetovorno vozilohitrost
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Domači trači
V SPOMIN

Skupina Ana Pupedan je pesem Adijo, Mare posvetila preminulemu ustanovnemu članu

Adijo, Mare ni le nova skladba, temveč iskren poklon prijatelju, ki je pomembno zaznamoval identiteto skupine.
9. 5. 2026 | 15:15
15:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POOSTREN NADZOR

Ta divjak vozil s hitrostjo 201 km/h, celjski policisti so ga ujeli (FOTO)

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je v okviru poostrenega nadzora posebej zaskrbljujoče, da so zaznali primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost.
9. 5. 2026 | 15:00
14:48
Bulvar  |  Tuji trači
ŠTIRI LETA

Nov škandal na britanskem dvoru! Vojvodinja naj bi ljubimkala z raperjem Diddyem

Na eno od njegovih divjih zabav naj bi nekoč pripeljala celo svojo takrat še mladoletno hčer.
9. 5. 2026 | 14:48
14:26
Novice  |  Svet
ZAOSTRILI PRITISK

Francija sprožila sodno preiskavo proti Elonu Musku: sumijo tudi na ponaredke spolnih vsebin otrok

Prek algoritmov omrežja X naj bi spodbujal skrajno desnico.
9. 5. 2026 | 14:26
14:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VRTNARJENJE

Iz ene same gajbice do zelenjave za vse leto? Vrtnarji pravijo, da je mogoče

Hrano si lahko pridelamo kar na balkonu; pridelek pa bo večji, če umno načrtujemo, uporabljamo kakovosten substrat in rastline pravočasno zamenjamo
9. 5. 2026 | 14:03
13:40
Bulvar  |  Tuji trači
ZGODOVINA

Titanik in ena najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb z njegovega krova

Na pokopališču v Bronxu je postavljen spomenik v čast Idi in Isidorju Straus.
9. 5. 2026 | 13:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki