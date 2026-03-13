  • Delo d.o.o.
PU LJUBLJANA

Ta mesec val velikih tatvin, ljubljanski policisti z zahvalo občanu, ki je zadržal Hrvatico (FOTO)

Od vloma v bencinski servis na območju Medvod do vlomov v Šiški in Kočevju.
FOTO: Pu Lj
FOTO: Pu Lj
M. U.
 13. 3. 2026 | 14:00
 13. 3. 2026 | 14:00
Na Policijski upravi Ljubljana so ta mesec obravnavali med seboj nepovezane primere kaznivih dejanj velike tatvine. 

Vlom v bencinski servis na območju Medvod

V ponedeljek, 2. marca 2026, v večernem času so bili obveščeni o sprožitvi več alarmov na bencinskem servisu na območju Medvod. Policisti so se odpravili na kraj dogodka, kjer so na poti proti bencinskemu servisu opazili dve osebi, za kateri se je izkazalo, da sta povezani z vlomom. Z zbranimi obvestili in opravljenim postopkom z osumljenima je bilo ugotovljeno, da sta iz prodajalne ukradla več tobačnih izdelkov in lastnika oškodovala za okoli 5000 evrov. 

Nasvet policije 

Občane pozivamo k samozaščitnemu ravnanju za zmanjšanje možnosti vlomov. Storilci praviloma izbirajo objekte, kjer je najmanj ovir in kjer je tveganje za odkritje najmanjše, zato lahko že osnovni preventivni ukrepi pomembno prispevajo k večji varnosti premoženja. Občanom svetujemo, da ob odhodu od doma vedno zaklenejo vrata in zaprejo okna, tudi če gre le za krajšo odsotnost. Ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so predpražniki, nabiralniki ali cvetlični lonci. Prav tako v okolici hiše ne puščajte predmetov ali orodja, ki bi lahko storilcu olajšali dostop do objekta. Priporočamo tudi uporabo tehničnih in mehanskih varoval, kot so kakovostne ključavnice, protivlomna vrata ali okna ter zunanja razsvetljava s senzorjem gibanja. Raziskave kažejo, da takšni ukrepi povečajo tveganje za storilca in pogosto odvrnejo vlomilce od dejanja. Ob daljši odsotnosti naj dom ne daje vtisa, da je prazen. Zaželeno je, da sosedje ali znanci občasno preverijo objekt, praznijo poštni nabiralnik ali dvignejo rolete. Vrednejše predmete je priporočljivo umakniti z vidnih mest, serijske številke ali posebne značilnosti predmetov pa si lahko tudi zapišete ali fotografirate. Če opazite sumljive osebe ali vozila, ki ne sodijo v okolje, o tem takoj obvestite policijo na številko 113. S pravočasnim obveščanjem lahko občani pomembno prispevajo k preprečevanju kaznivih dejanj in večji varnosti skupnosti.

25-letniku in 21-letniku je bilo zato odrejeno pridržanje. V nadaljevanju je bila opravljena tudi hišna preiskava pri osumljenima, pri kateri so policisti zasegli ukradene predmete, ki so bili vrnjeni lastniku, pridržanje pa po naročilu tožilstva odpravljeno. Po vseh zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlom v hišo na območju Šiške – občan zadržal osumljenko

V torek, 3. marca 2026, okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o vlomu v večstanovanjsko hišo na območju Šiške. Na kraju je občan do prihoda policistov zadržal osumljenko. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 28-letno državljanko Hrvaške. Osumljena je med begom odvrgla torbico, v kateri so se nahajali ukradeni predmeti (denar) in pripomočki za vlamljanje. Drugi osumljenec je s kraja pobegnil. Odtujeni predmeti so bili zaseženi in vrnjeni oškodovancu.

FOTO: Pu Lj
FOTO: Pu Lj

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine ter z aktivnostmi za izsleditev drugega osumljenca.  Ob tem se na PU Ljubljana zahvaljujejo občanu, ki je s svojo prisebnostjo na kraju zadržal osumljenko do prihoda policistov in s tem omogočil hitro in učinkovito ukrepanje pri obravnavi kaznivega dejanja. Njegovo ravnanje predstavlja pomemben prispevek k varnosti skupnosti.

Vlom v stanovanjsko hišo na območju Kočevja 

V sredo, 11. marca 2026, okoli 19.30 so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Kočevja. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki so v hiši prijele dva osumljenca. Po do sedaj zbranih obvestilih sta 19-letni in mladoletni osumljenec vlomila v stanovanjsko hišo, iz katere sta skušala ukrasti več različnih predmetov, kar pa so jima policisti preprečili. Na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku jima je bilo odrejeno pridržanje. Oba osumljenca sta bila v preteklosti že obravnavana za premoženjska kazniva dejanja. 

 

