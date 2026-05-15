Tragedija na cesti Plave–Solkan! Trčil v kamniti zid, 74-letni voznik umrl na kraju

Ob 11.39 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom na glavni cesti Plave–Solkan, na območju Dolge Njive, v katero je bil udeležen voznik osebnega avtomobila.

74-letni voznik umrl na kraju

Po doslej zbranih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilu. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in pričeli z oživljanjem, vendar ni kazal znakov življenja. Na kraj so prispeli tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so nudili prvo pomoč, vendar je 74-letni voznik kljub prizadevanjem gasilcev in reševalcev na kraju nesreče umrl.

O prometni nesreči s smrtnim izidom sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče in bo o vseh ugotovitvah pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na cestah na Severnem Primorskem so letos v dveh prometnih nesrečah življenje izgubile štiri osebe, so navedli na PU Nova Gorica.