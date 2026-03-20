Tako je z lažnim elektronskim sporočilom ogoljufal slovensko podjetje

Policija je v četrtek obravnavala primer spletne goljufije na območju Ajdovščine, v kateri je bila oškodovana ena izmed tamkajšnjih gospodarskih družb. Po doslej znanih podatkih je podjetje zaradi lažnega elektronskega sporočila utrpelo za približno 4.000 evrov škode.

Po navedbah policije se je družba odločila za nakup kuhinjskega aparata pri tujem spletnem ponudniku. V fazi komunikacije je neznani storilec z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi posegel v komunikacijo in oškodovano podjetje zavedel z elektronskim sporočilom, v katerem je navedel napačne bančne podatke. Podjetje je plačilo izvedlo na račun v eni izmed evropskih držav, šele naknadno pa je bilo v komunikaciji z dejanskim prodajalcem ugotovljeno, da nakazilo ni bilo izvedeno na pravilen račun. S tem je bilo potrjeno, da gre za primer spletne goljufije. Policija kaznivo dejanje obravnava po prvem odstavku 211. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in nadaljuje z zbiranjem obvestil.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Povečano tveganje pri elektronskem poslovanju

Primer ponovno opozarja na ranljivost poslovanja v digitalnem okolju, kjer storilci z uporabo prepričljivih metod in ponarejene komunikacije izkoriščajo zaupanje ter poslovne procese podjetij. Takšne oblike goljufij so pogosto usmerjene prav v spremembo bančnih podatkov, pri čemer storilci posnemajo legitimne poslovne partnerje. Policija ob tem poudarja, da morajo tako podjetja kot posamezniki pri izvajanju finančnih transakcij ravnati posebej previdno. Vsako spremembo bančnih podatkov je treba dodatno preveriti po neodvisni poti, na primer s telefonskim stikom z znanim kontaktom poslovnega partnerja.

Poziv k previdnosti in takojšnjemu ukrepanju

Pristojni opozarjajo, da zanesljive institucije nikoli ne zahtevajo posredovanja občutljivih podatkov, kot so številke bančnih kartic, gesla ali varnostne kode, preko elektronske pošte ali telefona. Prav tako so pozivi k nujnemu ukrepanju ali hitrim nakazilom pogosto znak prevare. V primeru suma oškodovanja policija svetuje takojšnje ukrepanje: zbrati je treba vso razpoložljivo dokumentacijo in primer nemudoma prijaviti najbližji policijski enoti, hkrati pa o dogodku obvestiti tudi svojo banko. Policija poudarja, da sta dosledno preverjanje identitete sogovornikov in previdnost pri komunikaciji z neznanimi ali nepreverjenimi osebami ključna dejavnika pri preprečevanju tovrstnih kaznivih dejanj.