1,26 MILIGRAMA ALKOHOLA

Tako pijan je na pomurski avtocesti prevažal potnike

Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
STA, M. U.
 10. 1. 2026 | 14:05
Mariborska prometna policista sta v četrtek popoldne na pomurski avtocesti izven naselja Pernica ustavila 53-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je opravljal prevoz določenih potnikov posebnega linijskega prevoza v notranjem cestnem prometu. Vozil je pod vplivom alkohola, zato sta mu policista začasno odvzela vozniško dovoljenje.

1,26 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je preizkus alkoholiziranosti z elektronskim indikatorjem alkohola v izdihanem zraku pri vozniku pokazal 1,26 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, čeprav voznik, ki opravlja takšen prevoz, ne bi smel imeti alkohola v organizmu.

Za potnike je poskrbel nadomestni tovrstni prevoz, zoper voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, pa so mariborski prometni policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru.

Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Policisti ob tem poudarjajo, da je vožnja vozil pod vplivom alkohola najpogostejši sekundarni dejavnik prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Zato vsem voznikom svetujejo, da v cestnem prometu ne vozijo pod vplivom alkohola in da spoštujejo cestnoprometne predpise.

