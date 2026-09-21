Taksist v Velikih Dolah prišel po stranko, a se zanj ni dobro končalo

Policisti Policijske postaje Trebnje so v soboto ob 23.25 v kraju Velike Dole obravnavali kazniva dejanja tatvine, goljufije in lahke telesne poškodbe. Policisti so na kraju ugotovili, da je bil oškodovanec taksist, ki je prišel po stranko. Ta se je s taksistom dogovarjala za prevoz v Koper. Ko je taksist povedal, da prevoz stane 200 evrov, mu je neznanec ponudil plačilo z bankovcem za 500 evrov in ga vprašal, ali mu lahko vrne 300 evrov. Taksist mu je 300 evrov izročil, osumljenec pa mu 500-evrskega bankovca ni izročil.

V tem času sta do vozila pristopili še dve mlajši ženski, ki naj bi prinesli denar. Taksist je nato zahteval vračilo 300 evrov, ki jih je že izročil. Neznanec ga je poškropil s solzivcem po obrazu in ga tudi fizično napadel. Taksist je napad odvrnil, se z vozilom odpeljal in poklical policijo.

Ukradeni tudi dve denarnici

V prisotnosti policistov je bilo ugotovljeno, da sta bili taksistu med napadom odtujeni tudi dve denarnici. V njiju je imel vozniško dovoljenje, osebno izkaznico, bančno kartico OTP banke, izdano na njegovo ime, službeno kartico podjetja in 100 evrov gotovine. Z dejanjem je bil lastnik podjetja oškodovan za 300 evrov, taksist pa za 100 evrov.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi izsledili osumljenca. Sledi kazenska ovadba, je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto.