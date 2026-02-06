Takšne tatvine se dogajajo v dopoldanskem času, to je žal doživela gospa v Osredku pri Krmelju

Sevniški policisti so bili okoli v četrtek 16. ure obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila v dopoldanskih urah v Osredku pri Krmelju. Ugotovili so, da sta se na dvorišče stanovanjske hiše, kjer prebiva starejša oškodovanka, z manjšim osebnim avtomobilom bele barve pripeljala dva neznanca in se lažno predstavljala za delavca telekomunikacijskega podjetja. Eden je stanovalko zamotil s pogovorom, drugi pa izkoristil njeno nepazljivost, vstopil v hišo in našel ter ukradel denar. Oškodovanka je šele po njunem odhodu ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja.

Takšne tatvine se najpogosteje dogajajo v dopoldanskem času

Policisti opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši občani, tatvine pa se najpogosteje dogajajo v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, kot odkupovalci starega železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je vstopiti v hišo ali žrtev zvabiti iz nje ter preusmeriti njeno pozornost, medtem pa sostorilci izkoristijo priložnost za izvršitev kaznivega dejanja. Oškodovanci pogosto ugotovijo, da so bili žrtve kaznivega dejanja, šele po odhodu storilcev ali celo šele po nekaj dneh.

Občanom zato svetujejo, naj bodo ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej previdni. Neznanih oseb naj ne vabijo v svoje domove, temveč naj jih imajo ves čas pod nadzorom ali jih vljudno, a odločno odslovijo. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata vedno zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj si poskušajo zapomniti ali zapisati njihov osebni opis, registrsko številko vozila ter o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113.

Pozivajo tudi svojce, sosede in znance starejših oseb, zlasti tistih, ki živijo sami, naj jih na tovrstne oblike prevar in tatvin opozarjajo, se z njimi o tem pogovarjajo ter po potrebi preverijo, ali so v njihovi okolici opazne sumljive osebe.