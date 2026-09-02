Takšni so prizori po požaru na Verdu: gorel obrat za predelavo peletov (FOTO, VIDEO)

Po sinočnjem velikem požaru v industrijski coni na Verdu so vidne posledice ognjenih zubljev. Obiskali smo kraj požara in posneli pogorišče, kjer je v torek zvečer zagorel obrat za predelavo peletov. Okoli 21.30 je v industrijski coni Liko izbruhnil požar v obratu za predelavo peletov v podjetju Lespak d.o.o., zaradi katerega je na teren prihitelo veliko število gasilcev. Ogenj je terjal obsežno posredovanje gasilskih enot, ki so se z njim spopadale pozno v noč.

Kot je po požaru poročal lokalni portal MojaObcina.si, je na terenu sodelovalo okoli 80 gasilcev iz PGD Verd, PGD Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, PGD Ligojna in PGD Sinja Gorica. Aktiviran je bil tudi štab Civilne zaščite Vrhnika.

FOTO: Slovenske novice

Požar so gasilci po navedbah portala hitro spravili pod nadzor. Do 22. ure naj bi bil že omejen, dokončno pa so ga pogasili okoli 00.30. Zjutraj je bilo na prizorišču še nekaj gasilcev, ki so preverjali požarišče.

FOTO: Slovenske novice

Na PU Ljubljana so pojasnili, sta bili v času požara v šotorski hali dve osebi, vendar se nobena ni poškodovala. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, vendar natančen vzrok požara še ni pojasnjen. Policisti opravljajo ogled, kriminalisti pa nadaljujejo forenzično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.