Takšno grenko izkušnjo je z avtom imela tudi bivša vinska kraljica Sara Stadler (FOTO)

Neznani storilec je od nedelje do torka pristopil do osebnega avtomobila, parkiranega v Ljutomeru, ter z vozila demontiral vsa štiri platišča s pnevmatikami in vozilo pustil kar na asfaltu. S kaznivim dejanjem tatvine je neznanec, za katerim policisti poizvedujejo, lastnico vozila oškodoval za približno 3500 evrov.

Kraljica Sara je takrat bila stara 21 let. FOTO: Oste Bakal

Mimogrede nekaj podobnega se je pred leti pripetilo tudi takratni, 20. Slovenski vinski kraljici, 21-letni Sari Stadler iz Bistrice ob Sotli – takrat sicer študentki agronomije na ljubljanski biotehnični fakulteti. Njenega lepotca so sicer barabini pustili na »lesenih podstavkih«, tudi slednji pa je bil povezan s Prlekijo in Ljutomerom, saj je bil darilo avto hiše Rajh iz Ljutomera.

Ob laskavem naslovu Slovenske vinske kraljice, za katerega ni dovolj zgolj telesna lepota, temveč tudi pamet in primeren odnos do vina, so ji v uporabo namenili avtomobil Ford C-max, ki ji je lajšal študiranje v prestolnici ter tako premagovanje poti do doma na Kozjanskem in nazaj... Lepotica Sara je namreč z naslovom vinske kraljice sprejela tudi precej dolžnosti, da promovira našo domovino ter, jasno, naša vina doma in po svetu. Čas pri njej je v tistem letu igral zelo pomembno vlogo, saj je mora opravljati več obveznosti kot številne njene vrstnice in zato ji je Ford C-max bil vedno dobrodošel...