Tanja in Suzi sta krivi! Jedli in pili, izobraževali pa se niso

NA SODIŠČU

Tanja Čajavec in Suzi Kvas sta krivi, je razsodilo prvostopenjsko celjsko sodišče. Prva je nepravnomočno obsojena na dveletno zaporno kazen, druga na pogojno.

Okrožni kazenski sodnik celjskega sodišča Marko Brišnik je dobro leto po predobravnavnem naroku razglasil sodbo v imenu ljudstva in obsodil direktorico družbe Griffin Tanjo Čajavec in nekdanjo direktorico Javnega zavoda (JZ) Socio Suzi Kvas. Obe sta po mnenju prvostopenjskega sodnika zagrešili tri kazniva dejanja. Čajavčeva je, tako sodišče, oškodovala EU, preslepila uradnike pri pridobitvi posojila oziroma ugodnosti in ponarejala poslovne listine oziroma življenjepise, Kvasova pa je kriva pomoči pri tem. Suzi Kvas, nekdanja direktorica JZ Socio (druga z leve), je nepravnomočno obsojena na ...