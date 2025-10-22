Pretresljiva izpoved Tanje iz Pirana, ugrabili so jo v Makarski. To jo je rešilo, a sledila nova grozljiva izkušnja

Tanja Jelačić (52) je povedala svojo zgodbo o tem, kako so jo kot majhno deklico, ki takrat ni bila stara niti tri leta, odpeljali s plaže v Makarski.

Mama doživljala najhujšo nočno moro

Kot je razkrila Tanja, jo je avgusta pred približno 50 leti starejši par iz Avstrije zvabil v svoj avto in se odpeljal proti Celovcu. Na srečo so ju na slovensko-avstrijski meji prestregli policisti in cariniki, in jo še isti večer vrnili njeni takrat 21-letni materi Ljiljani, ki je doživljala nočno moro.

Leta 1975 je bila Tanja prvič sama na počitnicah z mamo, po kosilu pa se je igrala s hčerko mamine prijateljice. Tega dramatičnega dne se ne spominja, a kasneje so ji starši povedali zgodbo o ugrabitvi.

»Nisem se bala ljudi in verjetno se nisem bala para, ki me je odpeljal. Rekla sta, da je v njunem avtu veliko igrač, predvidevam, da sta me tako zvabila, da grem z njima,« je povedala za 24ur.

»Ko me mama nenadoma ni mogla najti na plaži, je nastala prava panika. Vsi, ki so bili v tistem trenutku v bližini, so me iskali, na plaži, v hotelu, preiskali so vsak kotiček, gledali proti vodi ...« je napete trenutke opisala Tanja in dodala, da takrat ni znala plavati, zato je mama z zaskrbljenostjo opazovala, kako policijski potapljači preiskujejo morje.

Po puskusu ugrabitve še ena grozljiva izkušnja Še nekaj let po poskusu ugrabitve je starejši par iz Celovca deklici vsak božič pošiljal voščilnice in čokolade. Kot otrok, ne da bi vedela za celotno zgodbo, se je Tanja tega celo zelo veselila, ne da bi vedela, kdo so ti »dobrotniki«.

Verjetno jo je rešil medvedek

»Neizmerno sem hvaležna slovenskim policistom in carinikom, ki so me rešili. Zanje je moralo biti precej nenavadno, ko je starejši par na mejo prišel s tako majhnim otrokom. Pomagalo je tudi to, da sem imela s seboj medvedka, od katerega se nisem nikoli ločila. Ko je policija v Makarski posumila, da bi lahko šlo za ugrabitev, so takoj obvestili vse mejne prehode v takratni Jugoslaviji. In seveda, ker ni bilo interneta, so lahko podali le moj opis. Dodali so, da sem verjetno imela s seboj medvedka. Mislim, da me je to rešilo,« opisuje Tanja.

FOTO: Delo Ui

Par, ki jo je odpeljal pa naj bi na meji dejal, da želita deklico le peljati na izlet in da jo bosta vrnila, policiji pa naj bi celo ponudila denar.