  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRED POL STOLETJA

Pretresljiva izpoved Tanje iz Pirana, ugrabili so jo v Makarski. To jo je rešilo, a sledila nova grozljiva izkušnja

Stara je bila manj kot tri leta.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
M. U.
 22. 10. 2025 | 16:15
 22. 10. 2025 | 16:24
2:46
A+A-

Tanja Jelačić (52) je povedala svojo zgodbo o tem, kako so jo kot majhno deklico, ki takrat ni bila stara niti tri leta, odpeljali s plaže v Makarski. 

Mama doživljala najhujšo nočno moro

Kot je razkrila Tanja, jo je avgusta pred približno 50 leti starejši par iz Avstrije zvabil v svoj avto in se odpeljal proti Celovcu. Na srečo so ju na slovensko-avstrijski meji prestregli policisti in cariniki, in jo še isti večer vrnili njeni takrat 21-letni materi Ljiljani, ki je doživljala nočno moro.

Leta 1975 je bila Tanja prvič sama na počitnicah z mamo, po kosilu pa se je igrala s hčerko mamine prijateljice. Tega dramatičnega dne se ne spominja, a kasneje so ji starši povedali zgodbo o ugrabitvi.

image_alt
Ugrabitve otrok v Sloveniji: starše je strah, policija odgovarja

»Nisem se bala ljudi in verjetno se nisem bala para, ki me je odpeljal. Rekla sta, da je v njunem avtu veliko igrač, predvidevam, da sta me tako zvabila, da grem z njima,« je povedala za 24ur.

»Ko me mama nenadoma ni mogla najti na plaži, je nastala prava panika. Vsi, ki so bili v tistem trenutku v bližini, so me iskali, na plaži, v hotelu, preiskali so vsak kotiček, gledali proti vodi ...« je napete trenutke opisala Tanja in dodala, da takrat ni znala plavati, zato je mama z zaskrbljenostjo opazovala, kako policijski potapljači preiskujejo morje.

Po puskusu ugrabitve še ena  grozljiva izkušnja

Še nekaj let po poskusu ugrabitve je starejši par iz Celovca deklici vsak božič pošiljal voščilnice in čokolade. Kot otrok, ne da bi vedela za celotno zgodbo, se je Tanja tega celo zelo veselila, ne da bi vedela, kdo so ti »dobrotniki«.

Verjetno jo je rešil medvedek

»Neizmerno sem hvaležna slovenskim policistom in carinikom, ki so me rešili. Zanje je moralo biti precej nenavadno, ko je starejši par na mejo prišel s tako majhnim otrokom. Pomagalo je tudi to, da sem imela s seboj  medvedka, od katerega se nisem nikoli ločila. Ko je policija v Makarski posumila, da bi lahko šlo za ugrabitev, so takoj obvestili vse mejne prehode v takratni Jugoslaviji. In seveda, ker ni bilo interneta, so lahko podali le moj opis. Dodali so, da sem verjetno imela s seboj medvedka. Mislim, da me je to rešilo,« opisuje Tanja.

Tanjo so kot majhno deklico, ki takrat ni bila stara niti tri leta, odpeljali s plaže v Makarski. FOTO: Delo Ui
Tanjo so kot majhno deklico, ki takrat ni bila stara niti tri leta, odpeljali s plaže v Makarski. FOTO: Delo Ui

Par, ki jo je odpeljal pa naj bi na meji dejal, da želita deklico le peljati na izlet in da jo bosta vrnila, policiji pa naj bi celo ponudila denar. 

 

 

Več iz teme

otrociugrabitevpolicijadružinaTanja JelačićMakarska
ZADNJE NOVICE
17:48
Novice  |  Slovenija
V IMENU RESNICE

Obravnava v razvpitem primeru mrtvega vojaka Blaža odpade! Njegova sestra Barbara udarila s tem sporočilom (VIDEO)

27. maja 1997 je bil Blaž Furjan ustreljen med služenjem vojaškega roka. Njegova smrt nikoli ni bila ustrezno preiskana, uradno še vedno velja za samomor, čeprav ni nobenega dokaza za to, poudarja Barbara Furjan.
22. 10. 2025 | 17:48
17:11
Bulvar  |  Tuji trači
VERBALNI OBRAČUN

Hrvaški reper ostro nad Baby Lasagno: Raje sem to kot »evrovizijska smet«

Baby Lasagna je v intervjuju dejal, da z Vojkom ne bi snemal dueta, ker je »presurov«.
22. 10. 2025 | 17:11
17:07
Novice  |  Slovenija
POSEL

Slovenski podjetnik odhaja na Hrvaško, kjer bo gradil hotel (FOTO)

Joc Pečečnik s hrvaškimi partnerji pri Opatiji gradi luksuzni hotel.
22. 10. 2025 | 17:07
17:00
Razno
AFGANISTAN

Internetni mrk je milijone odrezal od sveta

Talibska oblast je za dva dni ugasnila splet in telefonske povezave, država se je ustavila. A nato so tudi zaslepljeni verski fanatiki spoznali, da brez sodobne tehnologije pač ne gre.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LAPONSKA

Umazano obleganje Božička

Turističnemu razvoju in množici obiskovalcev se ne morejo upreti niti na daljnem severu, od koder bo čez dobra dva meseca začel svoje vsakoletno potovanje po svetu v rdeče napravljen mož.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MENJAVA

Gorka Berden zamenjala Heleno Blagne (Suzy)

Šminka in sekirca dobila novo silo.
22. 10. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki