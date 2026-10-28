Tat meni, da bi ga morali opozoriti na snemanje nadzornih kamer

KRŠITEV TRGOVCA

Obramba je zahtevala izločitev posnetkov, ker naj bi kamere nezakonito snemale tudi zvok, a je ljubljansko okrožno sodišče zavzelo drugačno stališče.

V kazenskem postopku zoper domnevnega tatu je obramba poskušala doseči izločitev videoposnetkov nadzornih kamer. Trdila je namreč, da je kamera poleg slike snemala tudi zvok, s čimer naj bi nezakonito posegla v zasebnost obtoženca, pa celo, da tat ni bil pravilno obveščen o snemanju slike in zvoka. Toda ljubljansko okrožno sodišče je zavzelo drugačno stališče. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani poteka kazenski postopek zoper D. K. zaradi kaznivega dejanja velike tatvine. V ospredju primera so se torej znašli posnetki nadzornih kamer v eni od ljubljanskih optik, kjer naj bi kradel, in ki so bili ...