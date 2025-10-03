Tat zlorabil kartico in izginil z več tisoč evri

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj dopoldne obravnavali predrzno zlorabo kreditne kartice. Neznanec je med junijem in septembrom letos zlorabil kartico nič hudega slutečega oškodovanca in prek spletnih bančnih storitev opravil več nakazil na neznane račune.

Storilec si je na ta način pridobil protipravno premoženjsko korist v skupni višini 3.357 evrov. Policisti zbirajo dodatne informacije in nadaljujejo s preiskavo okoliščin kaznivega dejanja zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.