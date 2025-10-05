Tatovi na pohodu: val vlomov na območju Ljubljane, kradli celo pasjo hrano

V minulih dveh dneh so imeli policisti na območju PU Ljubljana polne roke dela. Tatovi so bili znova na delu, tokrat so se spravili na hiše, skladišče in kletne prostore. Po podatkih ljubljanske policijske uprave so v zadnjih 48 urah prejeli 1474 klicev, od tega 491 za posredovanje v interventnih dogodkih. Med njimi izstopa osem vlomov, od katerih sta bila dva sicer neuspešna, a škoda vseeno ni majhna.

Na območju Bežigrada je neznani storilec vlomil v skladišče in odtujil gradbeni material. Lastniku je povzročil škodo v višini več tisoč evrov.

Tatovi po hišah

Na območju Medvod je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo. Tat je pobral nakit in lastniku povzročil za okoli 1000 evrov škode. Na Viču je storilec vstopil v hišo in ukradel denar. Lastnik je ostal brez več tisoč evrov. V Šiški je neznanec prav tako vlomil v hišo in ukradel denar. Škoda znaša približno 2000 evrov.

Na območju Kočevja so policisti zabeležili dva primera. V prvem je tat vstopil v hišo in odnesel pasjo hrano ter orodje, skupaj za približno 1200 evrov. V drugem primeru pa je vlomil v klet in ukradel orodje, vredno okoli 1500 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in pozivajo prebivalce, naj bodo pozorni na sumljive osebe v svoji okolici, ter skrbno zaklepajo objekte.