Tatovi ponoči udarili v Murski Soboti: odnesli telefone, tablice in pametne ure

V Murski Soboti je v noči na 11. oktober prišlo do vloma v poslovne prostore trgovine. Policiste Policijske uprave Murska Sobota so o dogodku obvestili ob 2.15. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so zbrali prva obvestila in opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Ugotovili so, da so neznani storilci vlomili v prostore trgovine in odtujili večjo količino elektronskih naprav, med drugim mobilne telefone, pametne ure in tablične računalnike. Ko je na kraj prišel varnostnik, so storilci pobegnili.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in druge preiskovalne dejavnosti, s katerimi želi odkriti storilce ter razjasniti vse okoliščine kaznivega dejanja. Glede na doslej ugotovljene okoliščine dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Višina materialne škode bo znana po opravljeni inventuri, je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota.

Kako lahko trgovci zmanjšajo tveganje za vlom?

Policija obravnava vlome v poslovne prostore, pri preprečevanju tovrstnih kaznivih dejanj pa lahko veliko naredijo tudi lastniki trgovin in drugih poslovnih prostorov. Pomembni so predvsem ustrezno varovanje, mehanska zaščita in hitro obveščanje pristojnih služb.

Poskrbite za kakovostno varovanje. V poslovnih prostorih namestite alarmno napravo, ki ob vlomu opozori odgovorno osebo ali varnostno službo.

Zavarujte vrata in okna. Uporabljajte kakovostne ključavnice in druge mehanske zaščitne ukrepe, posebej na manj izpostavljenih vhodih.

Vrednejše izdelke shranjujte na varnem. Mobilne telefone, tablične računalnike, pametne ure in drugo manjšo elektroniko po koncu delovnega časa umaknite z lahko dostopnih mest.

Namestite videonadzor. Ustrezno nameščene kamere lahko pomagajo pri preiskavi, vendar morajo biti uporabljene v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Poskrbite za dobro osvetlitev. Osvetljeni vhodi in okolica lahko zmanjšajo možnosti, da bi storilci neopaženo vstopili v objekt.

Vodite evidenco blaga. Natančen popis izdelkov in njihovih identifikacijskih številk lahko pomaga pri ugotavljanju škode in preiskovanju tatvine.

Ob sumljivih okoliščinah obvestite policijo. Če opazite znake vloma ali sumljivo dogajanje, se ne izpostavljajte nevarnosti.

Kaj storiti, če odkrijete vlom?

Če ob prihodu v službo opazite poškodovana vrata, razbito steklo ali druge znake vloma, v prostor ne vstopajte, če bi s tem lahko ogrozili svojo varnost. Prav tako se ne dotikajte predmetov in ne premikajte stvari, saj bi lahko uničili sledi, pomembne za preiskavo.

Umaknite se na varno mesto in pokličite policijo na številko 113. Če storilce zalotite med vlomom, se jim ne poskušajte postaviti po robu ali jih sami zadržati. Zapomnite si čim več podrobnosti o njihovem videzu, vozilu in smeri pobega, vendar le, če lahko to storite varno.