Tatovi udarili na počivališču: Madžari ostali brez gotovine, Poljaki brez luči in akumulatorja

Na avtocestnem počivališču Tepanje so policisti Policijske uprave Celje obravnavali dve tatvini, ki sta razburili lokalno javnost. Neznani storilec je iz madžarskega avtodoma ukradel gotovino, iz poljskega tovornega vozila pa je odnesel obe sprednji luči in stransko zaščito nad rezervoarjem ter akumulatorjem, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje. Policija opozarja, da tatvine vozil in vrednih predmetov na počivališčih niso redkost. Storilci pogosto izkoristijo nepozornost voznikov in odsotnost nadzora. Policija poziva vse voznike k posebni previdnosti, predvsem na avtocestah in odmaknjenih počivališčih.

Kako se zaščititi pred tatvino – nasveti policije

Ne puščajte vrednih predmetov v vozilu – gotovina, torbice, elektronika in dokumenti naj bodo pri vas ali v skritih prostorih.

Zaklenite vozilo in preverite okna – tudi kratka odsotnost lahko povzroči izgubo.

Parkirajte na osvetljenih in prometnih mestih – storilci se raje odločijo za odmaknjena območja.

Uporabite dodatno zaščito vozila – alarm, varnostne ključavnice za prikolice ali tovornjake in zaklepanje rezervnih delov.

Bodite pozorni na sumljive osebe – takoj pokličite policijo, če opazite nenavadno vedenje.

Kaj storiti, če postanete žrtev tatvine

Takoj pokličite policijo (112) in prijavite tatvino.

Zabeležite vse izgubljene predmete – opis, serijske številke, fotografije.

Ostanite na varnem in ne lovite storilca sami – policija bo ukrepala.

Obvestite zavarovalnico, če imate sklenjeno zavarovanje vozila ali tovora.

Sodelujte s policijo – čim bolj podrobne informacije olajšajo iskanje storilca.