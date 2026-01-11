Tatovi udarili v Kranjski Gori, iz avtomobilov pobrali denarnice

Kranjskogorski policisti so bili v soboto zvečer, 10. januarja 2026, obveščeni o vlomu v parkiran avtomobil na enem izmed parkirišč med Belco in Gozd Martuljkom. Storilec je tega dne čez dan nasilno odprl vrata in si iz notranjosti prilastil dve denarnici z vsebino (bančne in ostale kartice, dokumente ter okoli 700 evrov gotovine).

Kranjskogorski policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o še enem vlomu. Tokrat pa v parkiran tuj avtomobil na enem izmed parkirišč v Mojstrani. Storilec je tega dne med 16. in 18. uro nasilno odprl vrata in si iz denarnice, ki jo je našel v avtomobilu, prilastil okoli 150 evrov.

Preventiva »Večino vlomov storilci izvršijo na izhodiščnih izletniških in rekreacijskih točkah za sprehode, rekreacijo in hojo v gore. Zato jih zaklepajte, okna zapirajte in na vidnih mestih, kot kjerkoli drugje v vozilu, ne puščajte vrednejših predmetov. Svoje osebne predmete (torbice, denarnice, mobilne telefone, očala itd.) imejte vedno s seboj in pod nadzorom. S tem boste zmanjšali možnost, da bi bilo vlomljeno v vaše vozilo. Svetujemo, da vozila primerno zavarujete in zaklenete ter v njih ne puščate ničesar. Priložnost dela tatu,« sporočajo s PU Kranj.

Policisti o obeh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.