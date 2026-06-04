Tatvina, ponarejanje listin in nevarna vožnja: serijski prestopnik bo kazen prestajal doma

BOGATA KRIMINALNA KARTOTEKA

Za krajo avta in ponarejanje listin obsojen skupno na leto in 10 mesecev zapora.

Dvainštiridesetletni Robert Carvely iz Poletičev, naselja nad povirjem Dragonje, se je nekaj časa izmikal roki pravice, zato je koprsko okrožno sodišče zoper njega izdalo evropski priporni nalog. Na podlagi tiralice so ga septembra lani pri zaselku Korošci v Italiji izsledili in aretirali tamkajšnji orožniki. Čeprav Carvely ob vrnitvi v domovino – v koprski pripor – krivde na sojenjih sprva ni želel priznati, pa si je pred dnevi premislil in s tožilstvom sklenil sporazuma o priznanju krivde. Kljub bogati kriminalni kartoteki, ki med drugim vključuje izsiljevanje, požig, tatvine, prevažanje ...