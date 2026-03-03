  • Delo d.o.o.
12 LET ZAPORA

Tea in Tilen Novak se morata že danes preseliti nazaj v pripor! Sinčka pustila umreti v avtu, s kaznijo se ne strinja

Tragedija, za katero naj bi bila odgovorna, je pretresla Slovenijo.
Tea Novak, prej Kotnik, se s kaznijo ne strinja. FOTO: Mojca Marot

Tea Novak, prej Kotnik, se s kaznijo ne strinja. FOTO: Mojca Marot

Slovenijo je junija 2023 pretresla kruta usoda še ne dve leti starega fantka. FOTO: Mediaspeed

Slovenijo je junija 2023 pretresla kruta usoda še ne dve leti starega fantka. FOTO: Mediaspeed

Avto, v katerem je bil nesrečni otrok, je bil parkiran pred eno od hiš, ki naj bi ju obtožena najela nedolgo pred tragedijo. FOTO: Mojca Marot

Avto, v katerem je bil nesrečni otrok, je bil parkiran pred eno od hiš, ki naj bi ju obtožena najela nedolgo pred tragedijo. FOTO: Mojca Marot

Tilen Novak je bil že v preteklosti vse prej kot zgleden državljan. FOTO: Mojca Marot

Tilen Novak je bil že v preteklosti vse prej kot zgleden državljan. FOTO: Mojca Marot

Tea Novak, prej Kotnik, se s kaznijo ne strinja. FOTO: Mojca Marot
Slovenijo je junija 2023 pretresla kruta usoda še ne dve leti starega fantka. FOTO: Mediaspeed
Avto, v katerem je bil nesrečni otrok, je bil parkiran pred eno od hiš, ki naj bi ju obtožena najela nedolgo pred tragedijo. FOTO: Mojca Marot
Tilen Novak je bil že v preteklosti vse prej kot zgleden državljan. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 3. 3. 2026 | 05:00
4:39
A+A-

Tragedija, ki je pretresla celotno Slovenijo, se je zgodila 20. junija 2023 med 9. in 11. uro v Svetem Lovrencu v Občini Prebold. V črnem BMW, ki je bil parkiran pred eno od hiš v naselju, je zaradi vročine umrl še ne dveletni otrok, ki je ostal v otroškem sedežu, pripet z varnostnimi pasovi. Njegova mama Tea Novak, prej Kotnik, in njen partner Tilen Novak (ni oče nesrečno umrlega malčka), 11. februarja sta se namreč poročila, sta, medtem ko je otrok ostal v avtu, v hiši spala. O tem pričajo videoposnetki, ki razkrivajo, da sta tisto dopoldne okoli hiše hodili dve priči, ki sta poskušali Novaka in njegovo partnerico zbuditi. Eden od njiju je v nekem trenutku opazil nesrečnega otroka v avtu, ga nemudoma vzel iz sedeža in ga začel oživljati. Tudi z vodo ga je polil, a za nesrečnega, še ne dve leti starega dečka je bilo prepozno. Umrl je zaradi odpovedi srca, kar je bila posledica zadušitve, ki jo je povzročila hipertermija.

Obtoženi so v priporu drogo našli celo v mednožju.

Oba obdolžena sta bila uživalca prepovedanih drog, s katerimi je prišel v stik tudi nesrečni otrok, saj so sledi metadona in sintetične snovi alfa PiHP našli celo v njegovi krvi. Od tod očitek tožilstva v obtožnici, da sta sokriva povzročitve njegove smrti iz malomarnosti ter zanemarjanja in surovega ravnanja, pa tudi omogočanja uživanja drog mladoletni osebi ter osebi, ki je bila v procesu odvajanja. Za vsa štiri kazniva dejanja je tožilec v zaključni besedi predlagal za vsakega od njiju 14 let enotne zaporne kazni, saj da nista poskrbela za varno in zdravo otrokovo okolje. Edina olajševalna okoliščina za mamo otroka je, da še ni bila kaznovana, medtem ko je bil soobtoženi že večkrat pravnomočno obsojen, večinoma zaradi nasilnih dejanj, kar je tožilec pri Novaku štel za oteževalno okoliščino.

Pregledali še nekaj posnetkov

Sodni senat pa je po nedavni sklepni besedi tožilca ponovno odprl kazenski postopek in na zahtevo zagovornika obtožene mame nesrečnega dečka pregledal še nekaj posnetkov z usodnega dne, a to na sodbo ni vplivalo. Na koncu je senat pod vodstvom predsednice Maje Manček Šporin obtoženi mami otroka enotno kazen znižal za dve leti, tako da jo je obsodil na 12-letno zaporno kazen, Novaku pa jo je znižal za poldrugo leto, na 11 let in šest mesecev. Sodba še ni pravnomočna, saj se bo zagovornik obtožene Andrej Kac gotovo pritožil. Ob koncu postopka je poudaril, da obtožena usodnega dne ni bila sposobna izpolnjevati starševskih dolžnosti in se imeti v oblasti zaradi psihotičnega stanja in multiplikativnih učinkov drog in alkohola, neprespanosti, dezorientiranosti in izmučenosti, kar je vodilo v kognitivni kolaps. Predlagal je oprostilno sodbo.

Tea Novak, prej Kotnik, se s kaznijo ne strinja. FOTO: Mojca Marot
Tea Novak, prej Kotnik, se s kaznijo ne strinja. FOTO: Mojca Marot
Razočarana je bila tudi Novakova, ki je dejala, da jo je predlagana kazen presenetila, prav tako zahteva tožilstva, da se obema obtoženima odredi pripor do pravnomočnosti sodbe. Mimogrede, sodišče je odločilo, da bo sklep o vnovični uvedbi pripora izdan danes. Kot je po sodbi dejal tožilec Jošt Jeseničnik, je z odločitvijo senata zadovoljen, saj je sam ves čas poudarjal, da je bila smrt posledica njune malomarnosti, pa tudi zanemarjanja mladoletne osebe, saj nesrečni otrok še ni dopolnil dveh let. Prav tako je prišel v stik s prepovedano drogo. Zadovoljen je tudi, da je senat sledil predlogu za ponovno odreditev pripora, saj sta oba brez zaposlitve in rednih prihodkov, kar lahko pomeni, da bosta kazniva dejanja, ki se nanašajo na preprodajo prepovedanih drog, nadaljevala. Včerajšnje sojenje sicer ni potekalo mirno, saj je sodnica mami obtožene prepovedala spremljanje sojenja, ker je glasno ugovarjala tožilcu, ko je zapustila sodno dvorano, pa je vrata za seboj glasno zaloputnila. Prav tako je Novakova med ponovnim ogledom posnetkov s kraja dejanja glasno hlipala. Je pa v sklepni besedi sodnici dejala, da se želi zaposliti, saj se je v priporu izučila za pomočnico v kuhinji. A iz poročila, ki so ga iz zaporov na Igu, kjer je bila v priporu, poslali celjskemu sodišču, izhaja, da je bila vse prej kot vzorna pripornica, saj je večkrat zaužila prepovedano drogo, ki so ji jo v pripor dostavili njena otroka in brat, večkrat je tudi žalila pravosodne policiste in policistke, ko so od nje terjali osebni pregled, saj se je izkazalo, da drogo skriva v mednožju.

Avto, v katerem je bil nesrečni otrok, je bil parkiran pred eno od hiš, ki naj bi ju obtožena najela nedolgo pred tragedijo. FOTO: Mojca Marot
Avto, v katerem je bil nesrečni otrok, je bil parkiran pred eno od hiš, ki naj bi ju obtožena najela nedolgo pred tragedijo. FOTO: Mojca Marot

Tilen Novak je bil že v preteklosti vse prej kot zgleden državljan. FOTO: Mojca Marot
Tilen Novak je bil že v preteklosti vse prej kot zgleden državljan. FOTO: Mojca Marot

