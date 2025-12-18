Tejča Moškrič jo je pustila rojevati več dni, pred reševalci se je skrila v omaro

HUD ZAPLET

Diplomirana babica Tejča Moškrič je obtožena malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti.

Ko je zdravnica z reševalcema vstopila v zatemnjeno kopalnico, so v njej gorele le majhne baterijske svečke. Pravzaprav res prijetno vzdušje za porod, a kaj ko se je ta porod na domu končal s hudim zapletom in prizadetim otrokom. Zaradi tega je morala na zatožno klop brežiškega okrajnega sodišča sesti diplomirana babica Tejča Moškrič, ki je izvajala porode na domu, za kar je sicer imela dovoljenje države. Če bi bil porod izveden pravočasno, varno in z vso ustrezno zdravstveno oskrbo, bi se otrok rodil zdrav. »Še dobro se spomnim, da je bil petek, bila sem dežurna zdravnica, ko smo ob 16.46 ...