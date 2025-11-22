  • Delo d.o.o.
ŠE EN UDAREC

Babica Tejča Moškrič, zaradi katere naj bi otrok postal invalid, zdaj ostala še brez licence

Izredni strokovni nadzor je razkril resne nepravilnosti pri porodih na domu, od ignoriranja strokovnih smernic do nevarno prepoznih premestitev v porodnišnico.
Tejča Moškrič. FOTO: Facebook Zavoda Pinard
Tejča Moškrič. FOTO: Facebook Zavoda Pinard
N. P.
 22. 11. 2025 | 18:16
2:30
A+A-

Kot smo poročali, je Tejča Moškrič – prva doktorica babištva na Balkanu in nekdanja predstojnica oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti – zaradi hudih nepravilnosti, ki so imele resne posledice, ostala brez licence. Zbornica zdravstvene in babiške nege ji je marca letos sporočila, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje tovrstnega dela, zato so ji licenco odvzeli za kar sedem let, kar je najdaljša mogoča sankcija. Izredni strokovni nadzor je razkril resne nepravilnosti pri porodih na domu, od ignoriranja strokovnih smernic do nevarno prepoznih premestitev v porodnišnico. To je za Moškričevo še ena težka klofuta, saj so ji že leto in pol prepovedovali babiško delo, njen Zavod Pinard pa je medtem zdrsnil v likvidacijo.

image_alt
Po porodu na domu otrok prizadet, babico Tejčo pa so komaj našli

Medtem se Moškrič zagovarja pred sodiščem zaradi suma malomarnega zdravljenja. V kazenskem postopku naj bi šlo za primer poroda na domu, pri katerem je otrok utrpel dihalno stisko, zaradi domnevno prepoznega ukrepanja pa naj bi zdaj imel trajne posledice. Grozi ji do tri leta zapora. Sojenje se vleče že mesece – večkrat je odpadlo zaradi zdravstvenih opravičil ali težav z vročanjem, sodišče je moralo uporabiti celo detektiva. Tokrat se je zapletlo še enkrat, ker je njen odvetnik vložil zahtevo za izločitev dokazov, saj naj bi bila odredba za hišno preiskavo izdana tudi na podlagi v času covida neustavne prepovedi porodov na domu.

Prepozno in nestrokovno

Moškričeva je sodniku zagotovila, da zdaj ne bo več težav s prevzemanjem sodnega pisanja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Moškričeva je sodniku zagotovila, da zdaj ne bo več težav s prevzemanjem sodnega pisanja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Zbornica pa ugotavlja, da so se porodi na domu v Zavodu Pinard dogajali ob dejavnikih povečanega tveganja, brez ustreznega obveščanja drugih zdravstvenih služb ter s prepoznimi in nestrokovnimi premestitvami. Strokovnjaki opozarjajo, da je porod v porodnišnici še vedno najvarnejša možnost za mamo in otroka.

Kredibilnost Tejče Moškrič tako postopoma razpada na plasti strokovnih napak, pravnih zapletov in osebnih odločitev, zaradi katerih se je nekoč cenjena babica znašla v središču najhujše preizkušnje svoje kariere. Medtem ko sodišče išče odgovore, so strokovne institucije že potegnile črto. Kako globoke bodo posledice za ženske, ki so ji zaupale, za stroko, ki jo je predstavljala, in za prihodnje razprave o porodih na domu, pa bo pokazal čas.

