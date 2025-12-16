  • Delo d.o.o.
REŠEVALNA AKCIJA

Telefoni gorskim reševalcem zazvonili nekaj čez 22. uro: v naših gorah ugasnilo že šesto življenje

Na pomoč je poklicalo njegovo dekle po tem, ko se dalj časa ni oglasil na telefon.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 16. 12. 2025 | 09:26
 16. 12. 2025 | 09:26
1:44
Mladi Američan, očitno navdušen nad lepotami Slovenije in naših gora, se je v ponedeljek zjutraj namenil osvojiti Triglav, kar je v danih vremenskih razmerah sicer precej tvegano že za izkušene gornike. Kako izkušen je bil omenjeni turist, sicer ni znano, je pa njegovo dekle, ki je ostalo v dolini, zaskrbelo, ko ga je nekaj časa neuspešno poskušala priklicati na telefon, zato je poklicala pomoč. Telefoni so nato zazvonili gorskim reševalcem in nekaj čez 22. uro so sedli v avtomobile ter se odpeljali najprej proti Uskovnici, nato pa dalje, do kamor so jih njihova terenska vozila še lahko odpeljala. Sledili so signalu mobilnega telefona pogrešanega planinca v bližino planine Trstje, ko so pod drevjem zagledali ležečo moško postavo. »Takoj je bilo jasno, da mladeniču žal ne moremo več pomagati,« so zapisali na družabnem omrežju člani Gorske reševalne službe Bohinj.

»Previdno, ob upoštevanju vseh smernic glede pietete, smo ga preložili na nosila in ga z vrvno tehniko dvignili nazaj na pot ter ga v zgodnjih jutranjih urah pripeljali na Uskovnico, kjer ga je prevzela pogrebna služba,« so dodali in pripisali še žalostno statistiko – omenjeni Američan je bil šesti človek, ki je letos umrl v naših gorah. »To je veliko – predvsem za družine, pa tudi za nas, ki moramo takšne nesreče predelati. Življenje nam pri tem ne prizanaša in teče dalje, mi pa hočeš nočeš z njim,« so zaključili utrujeni in pretreseni reševalci, ki so svojcem mladeniča izrekli tudi sožalje. 

