Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Policisti Policijska postaja Nova Gorica so včeraj obravnavali poskus goljufije na škodo občana na Goriškem. Neznani storilec je v popoldanskih urah po telefonu poklical oškodovanca in mu lažno predstavil, da ima na računu večjo vsoto denarja. Klicatelj ga je skušal prepričati, da mora nujno dvigniti gotovino oziroma zapreti račun. Pri tem se je predstavil kot predstavnik posredniškega podjetja za trgovanje na borzi in s kriptovalutami.

Oškodovanec je nato na telefon namestil oziroma potrdil neznano aplikacijo, s čimer je drugemu neznanemu storilcu omogočil oddaljen dostop in upravljanje telefona. Ko je oškodovanec postal sumničav in je želel telefon izklopiti, tega ni mogel storiti. S pomočjo računalnika je preventivno blokiral svoje bančne kartice. Na banki so kasneje ugotovili, da so neznani storilci večkrat poskušali dvigniti gotovino z njegovega računa, vendar do transakcij ni prišlo. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje Policija Slovenije.

Policija opozarja: ne nasedajte neznanim klicateljem

Internet postaja vse bolj privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z različnimi zvijačami in obljubami skušajo pridobiti denar ali finančne podatke. Spletni goljufi so vse bolj inovativni in jih je vse težje odkriti, saj se pogosto predstavljajo v različnih vlogah. Ob morebitnem oškodovanju policija svetuje, da občani zberejo vso dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, telefonske številke, elektronske naslove, IP-naslove) ter primer čim prej prijavijo policiji. O morebitni zlorabi morajo takoj obvestiti tudi svojo banko.