  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA NEVARNOST ZA UPORABNIKE TELEFONOV

Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Klic iz sence postaja nova metoda, ki vam lahko izprazni bančni račun.
FOTO: Guliver/Getty Images
FOTO: Guliver/Getty Images
A. G.
 13. 2. 2026 | 17:25
1:48
A+A-

Policisti Policijska postaja Nova Gorica so včeraj obravnavali poskus goljufije na škodo občana na Goriškem. Neznani storilec je v popoldanskih urah po telefonu poklical oškodovanca in mu lažno predstavil, da ima na računu večjo vsoto denarja. Klicatelj ga je skušal prepričati, da mora nujno dvigniti gotovino oziroma zapreti račun. Pri tem se je predstavil kot predstavnik posredniškega podjetja za trgovanje na borzi in s kriptovalutami.

Oškodovanec je nato na telefon namestil oziroma potrdil neznano aplikacijo, s čimer je drugemu neznanemu storilcu omogočil oddaljen dostop in upravljanje telefona. Ko je oškodovanec postal sumničav in je želel telefon izklopiti, tega ni mogel storiti. S pomočjo računalnika je preventivno blokiral svoje bančne kartice. Na banki so kasneje ugotovili, da so neznani storilci večkrat poskušali dvigniti gotovino z njegovega računa, vendar do transakcij ni prišlo. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje Policija Slovenije.

Policija opozarja: ne nasedajte neznanim klicateljem

Internet postaja vse bolj privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z različnimi zvijačami in obljubami skušajo pridobiti denar ali finančne podatke. Spletni goljufi so vse bolj inovativni in jih je vse težje odkriti, saj se pogosto predstavljajo v različnih vlogah. Ob morebitnem oškodovanju policija svetuje, da občani zberejo vso dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, telefonske številke, elektronske naslove, IP-naslove) ter primer čim prej prijavijo policiji. O morebitni zlorabi morajo takoj obvestiti tudi svojo banko.

Več iz teme

policijakriminalprevaraspletne goljufijeNova Gorica
ZADNJE NOVICE
18:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
LJUBLJANA POD DROBNOGLEDOM

So domnevni spolni napadi v Ljubljani izmišljeni? To pravi policija

Kako varna je prestolnica?
13. 2. 2026 | 18:31
18:04
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čustvene rane in nepričakovani preboji

Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.
Delo UI13. 2. 2026 | 18:04
18:02
Novice  |  Slovenija
NOVI ROKI IN DODATNA SREDSTVA

Več denarja za avtobuse, kolesarske steze in peš poti: ministrstvo povečuje sredstva za občine

Razpis za trajnostno mobilnost se širi – novi roki in dodatna sredstva.
13. 2. 2026 | 18:02
17:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA NEVARNOST ZA UPORABNIKE TELEFONOV

Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Klic iz sence postaja nova metoda, ki vam lahko izprazni bančni račun.
13. 2. 2026 | 17:25
17:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMUČARSKO SREDIŠČE VAL D'ISERE

Izven prog ni več varno, snežni plaz v francoskih Alpah pokopal smučarje

Nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah je trenutno izredno visoka.
13. 2. 2026 | 17:18
17:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Znamenja, da hodimo po pravi poti

Nenavadna mirnost sredi razsula kaže, da smo v stiku s sabo. Ko govorimo o usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse.
13. 2. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki