VEDNO SO GA IZPUSTILI

Temno ozadje napada na voznika avtobusa: »Vselej ista oseba, ista zgodba«

Ljudje, ki so ga srečali, se strinjajo v eni stvari: nevaren je bil že veliko prej.
Grega Voga je dlje časa teroriziral Ljubljančane. FOTO: Osebni Arhiv

Do skoraj usodnega incidenta je prišlo na Bavarskem dvoru. FOTO: Voranc Vogel/delo

N. P.
 20. 11. 2025 | 16:02
4:23
Zgodba o 37-letnem Gregu Vogi, ki je na Bavarskem dvoru skoraj pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića, dobiva še temnejše ozadje. Izkazalo se je namreč, da napad na voznika ni bil nikakršen osamljen izbruh, ampak vrhunec dolgega niza agresivnih in nevarnih dejanj, ki so jih številni Ljubljančani prijavljali že mesece. Voga, ki je po zaslišanju pristal v mariborski forenzični psihiatriji, ni prvič sejal strahu med Ljubljančani. Čeprav bo o njegovi prištevnosti morali soditi izvedenci, pa se ljudje, ki so ga srečali, strinjajo v eni stvari: nevaren je bil že veliko prej.

37-letnik, ki je napadel voznika, na psihiatriji! Vozniki pristojne že opozarjali nanj: »Zaletava se v steklo, potniki so v šoku«

Tri žrtve že pred napadom na Bavarskem dvoru

Če bi se pristojni odzvali ob prvih opozorilih, bi bilo mogoče preprečiti marsikatero tragedijo. Voga naj bi pred krvavim napadom na voznika že vsaj trikrat napadel nič hudega sluteče meščane.

Njegova znanka je za Slovenske novice opisala, da so nekoč prišli policisti k njej domov med nogometno tekmo. »Spraševali so glede njega, saj je z nožem poškodoval nekega moškega. Rekla sem jim, da je tudi mojemu sinu že grozil z nožem,« je dejala. Po njenih besedah je bil pogosto hospitaliziran v Polju, a zdravil zdaj ne jemlje.

Zabodel podjetnika, preganjal varnostnika in strašil mater z otrokom

Najbolj pretresljivo izkušnjo je doživel podjetnik J. T., ki je po službi peljal psa na sprehod ob Poti spominov in tovarištva. Tam je zagledal Vogo, ki ga je brez povoda napadel. »Zasikal mi je: ‘Kaj me gledaš?’« se spominja. Voga je iz torbice potegnil boksar z nožem in začel zabadati. »Trikrat me je zabodel v nogo in enkrat v trebuh.« Ranjeni moški ga je sicer uspel obvladati, a napadalec je zatem pobral še kamenje in granitne kocke ter jih metal vanj.

Policisti so mu po napadu povedali, da je Voga njihov stari znanec, ki naj bi že večkrat zabodel ljudi. Ko jih je prosil, naj ga odstranijo z ulic, so mu odgovorili le, naj ga »prijavi, če ga bo še kdaj srečal«.

»Rekel sem policistu, da ga bo naslednjič, ko ga srečam, odpeljal rešilec. Kimal je z glavo in mi svetoval, naj si v tem primeru najdem dobrega odvetnika,« je dejal podjetnik.

Poročila omenjajo še varnostnika na Metelkovi, ki ga je Voga napadel, ter mamo z otrokom, ki jima je grozil z nožem med nogometno tekmo.

Vselej ista zgodba, ukrepov pa nič

Vozniki ljubljanskih avtobusov so pred kamerami bosanskih medijev odprto povedali, da so pristojne večkrat opozarjali. Eden izmed njih, z dolgoletnimi izkušnjami, je opisal prizor, ki ga ne bo pozabil: Voga je stal pred avtobusom, udarjal po steklu, grozil in se drl.

»Z roko mu nakažem, naj se umakne, da speljem. V sekundi se začne zaletavati v vozilo, udarja po vetrobranskem steklu, preti mi, maha z rokami, kriči,« je povedal. Potniki naj bi bili v šoku, nekateri so se umaknili v zadnji del. Ko je voznik stopil ven in ga poskušal umiriti, je moški preprosto pobegnil. »Policija ga je pozneje večkrat privedla, ampak vselej enako – izpustijo ga,« je sklenil.

Znano, kakšno je zdravstveno stanje napadenega voznika Zlatana

Drugi voznik, prav tako iz Bosne in Hercegovine, je dodal, da je Voga napadal tudi potnike na postajah. Ljudje naj bi bežali stran, vozniki pa ostali sami pred razjarjenim moškim. »Vselej ista zgodba, ista oseba, iste težave. Vozniki smo ga prijavljali, klicali policijo, zgodilo pa se ni nič.«

Vprašanje, ki visi v zraku: kako je lahko trajalo tako dolgo?

Zdaj je za Vogo odrejen pripor, preiskava poteka, izvedenci pa bodo presojali, v kakšnem stanju je bil med dejanjem. Toda medtem ko strokovnjaki tehtajo pravne posledice, se Ljubljančani sprašujejo nekaj drugega: kako je lahko človek, ki je že večkrat zabodel, grozil in teroriziral mimoidoče, tako dolgo hodil svobodno po mestu?

Odgovora, vsaj za zdaj, nihče ne ponuja. Vsi pa si želijo le eno, in sicer, da se takšna zgodba ne ponovi.

