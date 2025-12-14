Teo Kotnik, mamo nesrečnega dečka, ki je umrl v avtu, izpustili

Prihodnje leto januarja se bo sojenje Tei Kotnik, mami še ne dveletnega fantka, ki je junija 2023 umrl v avtu, ter njenemu partnerju Tilnu Novaku, ki se na celjskem sodišču po dveh letih še ni končalo, odvijalo nekoliko drugače, kot smo bili vajeni doslej. Vrhovno sodišče namreč obtoženima povzročitve smrti iz malomarnosti ni podaljšalo pripora in tako ni upoštevalo zahteve tožilca Jošta Jeseničnika. Slednji naj bi se v svoji zahtevi skliceval na nedavno sprejet Šutarjev zakon, ki veleva, da je lahko oseba v priporu tri leta po vložitvi obtožnice (četudi sodba še ni izrečena).

19. JANUARJA se nadaljuje sojenje.

Očitno je vrhovno sodišče sledilo prej veljavni dikciji, da mora biti obtoženi, ki mu v dveh letih po vloženi obtožnici sodba ni bila izrečena, izpuščen na prostost. Mama še ne dveletnega dečka je bila v četrtek izpuščena iz ženskega zapora na Igu, od koder so jo doslej na celjsko sodišče vozili pravosodni policisti. Drugače je z Novakom. Kot nam je povedal njegov zagovornik Andrej Janežič, sklepa vrhovnega sodišča po pošti še ni prejel, zato so za zdaj informacije, ki jih ima o svojem klientu, zgolj neuradne. »So pa točne, torej lahko potrdim, da vrhovno sodišče pripora ni podaljšalo. A moj klient ni odkorakal na prostost, pač pa je bil prepeljan v mariborski zapor na prestajanje nekajmesečne zaporne kazni, ki mu je bila izrečena v nekem drugem postopku,« je povedal Janežič.

Sojenje obtoženima pred velikim senatom, ki mu predseduje sodnica Maja Manček Šporin, se je začelo maja lani, tožilstvo pa jima očita, da sta v sostorilstvu zagrešila štiri kazniva dejanja. Najhujši je očitek, da sta sokriva za smrt še ne dve leti starega sina Kotnikove, ki je junija 2023 ostal zaprt v avtu, parkiranem na soncu, zaradi tega doživel toplotni šok in umrl. Oba sta obtožena še posedovanja, neupravičene preprodaje in hrambe prepovedanih drog ter celo omogočanja njihovega uživanja takrat še mladoletnemu sinu Kotnikove in celo osebi, ki je bila v procesu odvajanja. Poleg tega nista ustrezno poskrbela za primerno varnost in razvoj nesrečnega fantka. Tudi v njegovi krvi so namreč našli sledi metadona kot tudi droge alfa PiHP, ki naj bi je bilo po hiši, v kateri sta bivala, vse polno. Otroka sta dlje puščala samega in nenadzorovanega v stanovanju in v avtu, Novak ga je naokrog vozil celo brez vozniškega dovoljenja in z zmanjšanimi vozniškimi sposobnostmi; tudi tako je ogrožal njegovo varnost in življenje.

Preganja ga v sanjah

Dvajsetega junija 2023 je fantek ostal v avtu najmanj tri ure, in to privezan z varnostnimi pasovi v otroškem sedežu, avto pa je bil parkiran na soncu. Tistega dne pa je bilo vroče, zunanja temperatura je presegla 30 stopinj Celzija, v avtu pa je bila še precej višja, zato je otrok doživel toplotni šok. Našel ga je prijatelj obtoženega, kljub njegovi takojšnji pomoči, tudi oživljanju in polivanju z vodo, pa je zdravnica, ki je prihitela z zdravniško ekipo, ugotovila, da je deček umrl. Na sojenju so se sprva neuradne informacije, da je mama otroka le dan pred tragičnim dogodkom prestala lepotno operacijo dojk, zaradi česar je zaužila nekaj zdravil, pa tudi prepovedanih substanc, izkazale za resnične. Mama se na sodišču ni zagovarjala, Novak pač. Prvega zagovora nismo slišali, saj je potekal za zaprtimi vrati, na zadnji obravnavi pa je svoj zagovor dopolnil in še enkrat zanikal, da je omogočal uživanje prepovedanih drog mladoletnemu sinu obdolžene, kaj šele, da bi mu drogo prodajal. Dejal je še, da v sanjah podoživlja smrt nesrečnega dečka.

Obtoženi, ki mu v dveh letih po vloženi obtožnici sodba ni bila izrečena, mora biti izpuščen na prostost.

Sodišče je zaslišalo tudi strokovno pričo obrambe, že upokojenega psihiatra Mateja Kravosa, glede učinkov drog in zdravil, ki jih je obtožena zaužila dan pred tragedijo in po estetski operaciji prsi. Po mnenju obrambe je bila zaradi tega bistveno zmanjšano prištevna. Izvedenec psihiater Peter Pregelj je v svojem mnenju zapisal, da je bila Kotnikova zmanjšano prištevna, a ne bistveno. Ravno zaradi njunih različnih mnenj senat sojenja še ni mogel končati, saj bodo izvedenca Preglja še enkrat povabili na sodišče. Sojenje se bo nadaljevalo 19. januarja.

Vrhovno sodišče pripora ni podaljšalo niti Tilnu Novaku. Foto: Mojca Marot