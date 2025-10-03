Teodor (24) skušal umoriti prijatelja: ko je spal, ga je davil, nato ga je s kijem

NA SODIŠČU

Začeli soditi Teodorju Jagodiću Quau. Ta trdi, da se je le branil.

Na koprskem sodišču se je začelo sojenje 24-letnemu Teodorju Jagodiću Quau, ker naj bi poskušal umoriti svojega prijatelja. Očitkov ni priznal. Po obtožnici naj bi srbski državljan s prebivališčem v Koštaboni v noči na 30. marec na Škocjanski poti 28 začel daviti Koprčana Patrika Zanka, medtem ko je ta spal, dokler ni izgubil zavesti. Nato naj bi ga s kijem, v katerem je bilo zabitih šest osemcentimetrskih žebljev, večkrat udaril po glavi. Poškodovanec je utrpel številne hude poškodbe, med drugim veliko razpočno rano v zatilnem predelu glave, ki je segala do kosti, zlom zatilnice, krvavitve ...